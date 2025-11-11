Зима-2025: Росія готує інфраструктурний “армагедон”, названо міста-мішені

Військовий експерт Іван Ступак прогнозує: цієї зими російські окупанти не лише намагатимуться просуватися на фронті, але й сконцентрують масовані ракетні атаки на ключових інфраструктурних об’єктах України. Особливий акцент ворог зробить на прифронтових областях, а також на тилових регіонах зі слабшою системою протиповітряної оборони, інформує Завтра.UA.

Ракетний потенціал Росії: міф про “закінчення ракет” розвінчано

Всупереч поширеній думці про вичерпання російських ракетних запасів, Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі виданню «Главред» спростовує ці твердження. Він наголошує, що Росія не лише має достатній запас ракет, але й зберігає здатність їх виробляти.

“Твердження про те, що “в Росії залишилося ракет лише на два-три масовані залпи”, не відповідає дійсності — про це повідомляли ще у березні 2022 року. Лише в жовтні по Україні було випущено 270 ракет”, — зазначає експерт.

Отже, слід очікувати, що удари по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі продовжаться і будуть посилені взимку.

Прифронтові міста: ураження за допомогою ракет та КАБів

Ступак підкреслює, що в першу чергу під ударами опиниться інфраструктура прикордонних та прифронтових регіонів. Це пов’язано з меншою відстанню, що дозволяє ворогу застосовувати широкий арсенал засобів ураження, включно з корегованими авіаційними бомбами (КАБ).

Міста в зоні підвищеного ризику:

Суми

Харків

Дніпро

Запоріжжя

Миколаїв

Одеса

Херсон

Експерт попереджає, що у разі збільшення радіусу дії КАБів (до 190 км, як повідомляло ГУР), зона ураження може значно розширитися, посилюючи небезпеку для цих регіонів.

Тилові регіони: концентрація ударів через слабшу ППО

Цього року тактика ворога може змінитися від “соління супу” (ударів потроху в різних містах) до масованої концентрації в окремих регіонах. Росія планує атакувати тилові області, де системи ППО є менш насиченими, ніж у Києві чи інших великих центрах.

Акцент на регіонах зі слабшим захистом: Наприклад, Чернігівська область може стати об’єктом посилених атак.

Мета: Максимально порушити газо-, тепло- та електропостачання, щоб створити серйозні та тривалі труднощі саме для конкретного регіону.

Приклад масованих атак: “Якщо прилетить по Дніпру, то масовано, по Запоріжжю – теж масовано”, – вказав Іван Ступак.

Київ, хоч і залишатиметься об’єктом атак, має сильнішу систему ППО, що робить ефективність ворожих ударів там нижчою.

Фактор негоди: ускладнення для обох сторін

Військовий експерт також додав, що погіршення погодних умов (сніг, вітер, дощ) створює труднощі для ведення бойових дій на фронті. Негода ускладнює як просування російських військ, так і захист. Водночас несприятливі умови заважають і роботі ворожих дронів, що є перешкодою для обох сторін конфлікту.

Нагадаймо, раніше тало відомо, що Україні світить складна зима, до 12 годин без світла.