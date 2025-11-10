“Нуль генерації”: Україні світить складна зима, до 12 годин без світла

Ворог 7 та 8 листопада здійснив найсильнішу атаку на енергетичну інфраструктуру України з початку повномасштабного вторгнення, застосувавши безпрецедентну кількість балістичних ракет. Наслідки удару, які включають повну втрату генерації “Центренерго” (зупинка Трипільської та Зміївської ТЕС) та пошкодження об’єктів біля АЕС, призвели до критичної ситуації, інформує Завтра.UA. Енергетики підтверджують, що дефіцит електроенергії, спричинений останньою атакою, є довготривалим, оскільки швидке відновлення зруйнованої генерації та підстанцій неможливе. Це означає, що країну чекають відключення світла до 12 годин на добу протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє ЕП.

Масштаб та специфіка атаки: масове застосування балістики

Остання атака відзначилася не лише кількістю, але й типом застосованого озброєння:

Кількість: Було випущено понад 450 дронів і 45 ракет різних типів.

Було випущено понад і різних типів. Балістична загроза: З 45 ракет 32 ракети (25 “Іскандерів-М”/KN-23 та 7 “Кинджалів”) рухалися по балістичній траєкторії, що значно ускладнює їх збиття.

З 45 ракет (25 “Іскандерів-М”/KN-23 та 7 “Кинджалів”) рухалися по балістичній траєкторії, що значно ускладнює їх збиття. Результат ППО: Сили ППО збили понад 400 дронів, але більшість балістичних ракет долетіли до своїх цілей.

Сили ППО збили понад 400 дронів, але більшість балістичних ракет долетіли до своїх цілей. Регіони: Основні удари прийшлися на Дніпропетровщину, Київщину, Полтавщину, а також постраждали Харківщина та Сумщина.

Катастрофічні втрати генерації: “Центренерго” зупинилося

Найбільших втрат зазнала державна компанія “Центренерго”, яка повністю втратила можливість виробляти електроенергію:

Зупинка ТЕС: Російські ракети зруйнували обидві її теплові електростанції, що працювали: Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині.

Російські ракети зруйнували обидві її теплові електростанції, що працювали: на Київщині та на Харківщині. Нуль генерації: “Ми зупинилися. Нині – нуль генерації,” – заявили в компанії. Це означає втрату значного обсягу потужностей, які були критично важливими для стабільності системи.

“Ми зупинилися. Нині – нуль генерації,” – заявили в компанії. Це означає втрату значного обсягу потужностей, які були критично важливими для стабільності системи. Інші пошкодження: Також суттєвих пошкоджень зазнала Придніпровська ТЕС (ДТЕК), а також об’єкти Кременчуцької ГЕС (гідрогенерація).

Удари по “атомній” інфраструктурі та газовому сектору

Під прицілом опинилися не лише генеруючі потужності, а й критичні об’єкти, що забезпечують роботу всієї енергосистеми:

АЕС-підстанції: Постраждали високовольтні підстанції біля Хмельницької та Рівненської АЕС . Цей удар ускладнив видачу електроенергії з атомних станцій, через що їхні енергоблоки довелося частково розвантажити.

Постраждали високовольтні підстанції біля . Цей удар ускладнив видачу електроенергії з атомних станцій, через що їхні енергоблоки довелося частково розвантажити. Газ і Нафта: Удари балістикою та дронами також припали по об’єктах газо- та нафтовидобувної галузі, зокрема компаній “Укргазвидобування”, “Укрнафта” та Smart Energy. Це вже дев’ятий цілеспрямований удар по газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Прогнози на зиму: дефіцит надовго і графіки відключень

Енергетики підтверджують, що дефіцит електроенергії, спричинений останньою атакою, є довготривалим, оскільки швидке відновлення зруйнованої генерації та підстанцій неможливе.

Втрата потужності: Через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават генерації.

Через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават генерації. Тривалі відключення: “Дефіцит надовго – генерацію швидко не відновиш,” – зазначають джерела в енергетичних компаніях.

“Дефіцит надовго – генерацію швидко не відновиш,” – зазначають джерела в енергетичних компаніях. Сценарій відключень: Представники енергокомпаній прогнозують, що після таких масованих атак протягом кількох тижнів країна може жити в режимі 3-4 черг відключень, що еквівалентно перебоям зі світлом до 12 годин на добу. Навіть в оптимістичному сценарії проходження зими буде з мінімум двома чергами відключень.

Міністерство енергетики підтверджує, що про скасування графіків наразі не йдеться. Ситуація залишається особливо складною на Харківщині, Полтавщині та Сумщині.

