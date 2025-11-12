Гучний скандал у Кабміні: Міністра юстиції Галущенка відсторонено на тлі корупційних розслідувань в енергетиці

Сьогодні вранці, 12 листопада, відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України, ключовим питанням якого стало відсторонення міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обов’язків, інформує Завтра.UA.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко: “Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції”.

Виконання обов’язків міністра юстиції тимчасово покладено на заступницю міністра з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Корупційний слід: зв’язок із “великою енергетикою”

Відсторонення Германа Галущенка відбувається на тлі гучних антикорупційних розслідувань. Сам міністр юстиції, який обіймав цю посаду нещодавно, є фігурантом справ, що стосуються його попередньої діяльності.

Корупційні звинувачення: Галущенко, який з квітня 2021 року до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, фігурує у розслідуваннях, пов’язаних із корупцією на будівництві захисних споруд як в оборонній, так і в енергетичній сфері.

Галущенко, який з квітня 2021 року до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, фігурує у розслідуваннях, пов’язаних із корупцією на будівництві захисних споруд як в оборонній, так і в енергетичній сфері. Операція “Мідас”: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело масштабну операцію під кодовою назвою “Мідас”, в рамках якої здійснено понад 70 обшуків та оприлюднено записи розмов, що свідчать про можливі зловживання.

Саме корупційний шлейф від періоду його роботи в енергетичному секторі став головною причиною для такого оперативного та рішучого кроку Уряду.

Реакція Галущенка: “Повністю погоджуюсь”

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко вже встиг прокоментувати своє відсторонення. Політик заявив, що “повністю погоджується” з рішенням Кабміну та підкреслив, що “не тримається за посаду”.

“Потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій”, – йдеться у його повідомленні.

Галущенко також наголосив на готовності “захищати себе” в юридичній площині та доводити свою позицію в рамках розслідування.

Що далі?

Відсторонення міністра юстиції є важливим прецедентом, що демонструє рішучість Уряду у боротьбі з корупцією, особливо у критично важливих секторах, таких як енергетика та оборона. Подальший розвиток подій залежатиме від результатів розслідування НАБУ в рамках операції “Мідас”.