Гібридна війна на рейках: у Польщі підірвали магістраль для військової допомоги Україні

Польща повідомила про серію з трьох диверсійних актів на магістральній залізничній лінії, що забезпечує постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. За інформацією видання Rzeczpospolita, всі атаки сталися на модернізованій лінії, що веде від Варшави через Люблін до українського кордону, по якій проходять поїзди, зокрема з вантажами для України, інформує Завтра.UA.

Урядовці на спеціальній пресконференції підтвердили, що мали місце як мінімум два, імовірно, три інциденти.

Вибух біля Гарволіна: «Акт саботажу»

Найсерйозніший інцидент стався у неділю вранці в районі Гарволін, поблизу станції Міка на залізничній колії Варшава–Люблін.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який відвідав місце події у понеділок, оголосив, що “стався акт саботажу” та “вибуховий пристрій зруйнував залізничну колію”. Він наголосив, що цей маршрут використовується також для транспортування зброї до України.

“На жаль, немає жодних сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу. На щастя, трагедії не сталося, але справа дуже серйозна”, – заявив глава уряду. Він додав, що вибух, “найімовірніше, мав на меті підірвати поїзд”.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський підтвердив, що експерти “поза будь-яким сумнівом” встановили спрацювання вибухового пристрою.

Пошкодження електропередач та металевий затискач

Міністр Кервінський повідомив, що, крім підтвердженого вибуху в Мікі, пізно ввечері у неділю було підтверджено ще два інциденти, перевірка яких триває. Вони сталися на тій самій залізничній колії:

Пошкодження лінії електропередач довжиною близько 60 метрів.

Пошкодження металевого затискача, встановленого на коліях, який був перерізаний поїздами.

Поліція отримала перше повідомлення про гучний вибух ще близько 22:00 у суботу, але патруль, направлений на місце, нічого не виявив. Пошкодження колії виявив о 6:40 ранку в неділю машиніст поїзда PKP Intercity, який повідомив про нерівність.

Служби безпеки підозрюють іноземні замовлення

Міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк заявив, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) залучені до перевірки, оскільки “ймовірність того, що вона проводилася на запит іноземних служб, дуже висока”.

“Ці події демонструють, що замовники вирішили розпочати новий етап загрози залізничній інфраструктурі”, – сказав Семоняк, наголосивши, що з січня 2024 року в Польщі вже затримано 55 осіб за акти саботажу, скоєні на запит іноземних служб.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек оголосив про створення спеціальної групи для розслідування, кваліфікуючи подію за статтями Кримінального кодексу про саботаж та спробу спричинення дорожньо-транспортної катастрофи. Покарання за саботаж передбачає від 10 років до довічного позбавлення волі.

“Прокуратура буде безжально переслідувати такі дії, і ми попереджаємо тих, хто має намір завдати шкоди польській державі, що на Землі не знайдеться місця, де така людина зможе сховатися”, – заявив Журек, наголосивши, що інцидент є елементом гібридної війни.

Початок відновлювальних робіт

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак повідомив, що ремонтні роботи на пошкоджених ділянках вже розпочато, і очікується, що обидві колії будуть відкриті в ніч з понеділка на вівторок.

Польські залізничні лінії (PRL) розпочали посилення інспекційних обходів та посилили всі контрольно-пропускні пункти у співпраці із Залізничною охоронною вартою.

