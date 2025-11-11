Залізничний “Шенген”: Україна розпочинає будівництво нової євроколії: від Польщі до Львова

Міністерство фінансів України посилює співпрацю з бізнес-спільнотою задля відновлення транспортної та логістичної інфраструктури, залучення інвестицій у залізничний сектор та прискорення інтеграції української залізниці до європейської мережі. Про це йшлося під час зустрічі Заступника Міністра фінансів України Олександра Кави з керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC) та представниками українського бізнесу, інформує Завтра.UA.

Нова євроколія до Львова: старт робіт у 2026 році

Ключовим напрямком відновлення інфраструктури є інтеграція української залізниці до європейської транспортної мережі TEN-T через будівництво колій європейського стандарту (1435 мм).

Уже реалізовано: Цього року завершено будівництво 22 км євроколії від Чопа до Ужгорода.

Цього року завершено будівництво 22 км євроколії від Чопа до Ужгорода. Наступний етап: У 2026 році заплановано старт робіт на критично важливому напрямку від кордону з Польщею до Львова.

У 2026 році заплановано старт робіт на критично важливому напрямку від кордону з Польщею до Львова. Перспектива: У середньостроковій перспективі євроколія також має з’явитися у Чернівцях та Луцьку.

У середньостроковій перспективі євроколія також має з’явитися у Чернівцях та Луцьку. Фінансування: Проєкти реалізуються в межах програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат.

Проєкти реалізуються в межах програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Електрифікація: Триває електрифікація ділянки євроколії Чоп – Ужгород, яку мають завершити до літа 2026 року.

Оновлення рухомого складу: двоповерхові вагони для оптимізації

Заступник Міністра фінансів також наголосив на значних інвестиціях у пасажирський рухомий склад:

Поточні результати: За останні п’ять років Уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва.

За останні п’ять років Уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва. Контракти на 2026 рік: У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн.

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн. Інновація: Серед нових вагонів буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Олександр Кава пояснив економічну перевагу двоповерхових вагонів:

“Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів.”

У майбутньому планується розширення модельного ряду двоповерхових вагонів для нічного (зі спальними місцями) та денного (з місцями для сидіння) сполучення.

Пріоритети фінансування: відновлення економіки через інфраструктуру

Попри високий рівень дефіциту бюджету через війну та пріоритет фінансування оборони й безпеки, розвиток транспортної інфраструктури залишається ключовим чинником для відновлення економіки, про що також йшлося у контексті державної підтримки дорожньої галузі на 2026 рік. Міністерство фінансів продовжуватиме співпрацю з бізнес-спільнотою для залучення інвестицій і впровадження європейських стандартів фінансування проєктів відбудови.

Раніше стало відомо, що Євросоюз змінює правила в’їзду: що потрібно знати українцям про нову систему EES.