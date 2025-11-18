Не лише “Артемсіль”: В Україні відновлено видобуток на родовищі-гіганті, запаси понад 500 млн тонн

ТОВ «Катіон Інвест» відновило видобування кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області після більш ніж півторарічної перерви. Про це повідомив співвласник компанії Валентин Кондратьєв, інформує Завтра.UA. Це родовище має потенціал забезпечити країну як технічною, так і кухонною сіллю, а його запаси сягають понад 500 мільйонів тонн.

Початок роботи та перші контракти

Відновлення видобутку розпочалося з 07 листопада 2025 року. За словами Валентина Кондратьєва, наразі компанія видобуває технічну сіль для промислового перероблення.

«З п’ятниці почали видобувати наш продукт – сіль технічну для промислового переробляння. Отримали позитивний сертифікат від Держпродспоживслужби. Наступного тижня чекаємо на лабораторію ДерждорНДІ для фіксування видобутку солі з шахти Тереблянського родовища, відбору зразків для аналізу і видачі сертифікату відповідності. Заключили вже п’ять договорів з дорожніми службами на поставку солі – в Закарпатській області, а також на Львівщину і Житомирщину. Дотримуємося своїх обіцянок, працюємо на благо України», – повідомив Кондратьєв.

Стратегічне значення та перспективи

ТОВ «Катіон Інвест» отримало спеціальний дозвіл на користування Тереблянським родовищем у 2017 році, а будівництво шахти розпочалося у 2022 році. Про стратегічне значення родовища, яке «може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю», заявляв Президент України Володимир Зеленський у серпні 2023 року.

Заплановані обсяги видобутку свідчать про амбітні цілі компанії:

2024 рік: виробництво близько 60 тис. тонн технічної солі.

виробництво близько 60 тис. тонн технічної солі. 2026 рік: вихід на проєктну потужність у 450 тис. тонн на рік та початок виробництва харчової солі.

Зупинка через корпоративний конфлікт

Незважаючи на значні перспективи, будівництво шахти та видобування солі було зупинено у березні 2024 року через корпоративний конфлікт між акціонерами компанії. З відновленням роботи цей конфлікт, очевидно, вдалося врегулювати.

Величезні запаси родовища

Запаси кам’яної солі на Тереблянському родовищі є значними. Підтверджені запаси (за категорією С1) становлять 15,5 млн тонн, а запаси з невизначеним промисловим значенням (за категорією С2) сягають 505,4 млн тонн. Загальний обсяг запасів є вагомим внеском у відновлення солевидобувної галузі України.

