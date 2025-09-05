Українська компанія «Укрземресурс» втратила гігантське газове родовище в Іраку. Влада країни в односторонньому порядку розірвала контракт на розробку родовища Аккас, укладений лише кілька місяців тому. Про це повідомила сама компанія, назвавши це рішення неправомірним, інформує Завтра.UA.

Розірвання контракту: деталі та причини

Наприкінці липня Міністерство нафти Іраку заявило про підписання нового контракту з американською компанією Schlumberger (SLB) на збільшення видобутку газу на родовищі Аккас. Це відбулося після того, як Ірак розірвав угоду з українською компанією «Укрземресурс», що викликало здивування, адже контракт з українцями був укладений лише у квітні 2024 року.

Віцепрем’єр-міністр з питань енергетики Іраку Хаян Абдул Гані наголосив на важливості своєчасного виконання проєкту. Нова угода передбачає, що на першому етапі видобуток газу зросте до 100 мільйонів кубічних футів на добу, а в перспективі має досягти 400 мільйонів. Ці показники були і в контракті з «Укрземресурсом».

Позиція української компанії

ТОВ «Укрземресурс» виступило з офіційною заявою, в якій назвало розірвання контракту абсолютно неправомірним. Компанія зазначила, що з самого початку стикалася з низкою серйозних перешкод, серед яких:

агресивна інформаційна кампанія;

жорсткі вимоги щодо термінів початку видобутку;

політичний тиск;

обмежений доступ до родовища через наявність парамілітарних угруповань.

Попри ці труднощі, «Укрземресурс» заявляє, що діяла сумлінно, інвестувала значні кошти та розробляла інноваційні технічні рішення для просування проєкту. За словами компанії, ці інвестиції вже почали приносити результати.

«ТОВ «Укрземресурс» залишається відданим продовженню своєї роботи в Іраку на благо іракського народу та вирішенню будь-яких невирішених питань мирним шляхом. На жаль, наші контрагенти досі відмовляються брати участь у серйозних конструктивних переговорах, спрямованих на забезпечення дотримання умов договору та відновлення робіт», – ідеться в заяві.

Оскільки мирні переговори не дали результату, «Укрземресурс» оголосила, що розпочинає процес захисту своїх законних прав згідно з чинним договором.

Чому «Укрземресурс» обрали раніше?

Прогнозовані запаси газу на родовищі Аккас становлять 5,6 трильйона кубічних футів (приблизно 159 мільярдів кубометрів). Раніше права на розробку родовища мала південнокорейська компанія Kogas, але вона відмовилася від нього.

За інформацією іракських ЗМІ, «Укрземресурс» була єдиною компанією, яка погодилася працювати на родовищі за чинними договірними умовами, тоді як інші претенденти вимагали їх змінити.

