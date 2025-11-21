АЕС працюють, але світла нема: хто винен у 18 годинах відключень

В Україні значно побільшало годин без світла — у деяких регіонах електроенергію вимикають до 18 годин на добу. За даними енергетичних компаній, 21 листопада в більшості областей діють суворі погодинні графіки, які передбачають від 2,5 до 4 черг відключень протягом доби. Для промисловості та бізнесу додатково введені обмеження споживання, щоб збалансувати систему після нових масованих ударів РФі, інформує Завтра.UA.

Коваленко: доставляти електроенергію дедалі важче

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що проблема — не лише в ударах по електростанціях. Росія цілеспрямовано б’є по мережах передачі, через що транспортувати електроенергію від працюючих АЕС стає значно складніше.

За його словами, за останню добу ситуація виглядає так:

7 областей були під ворожими ударами;

були під ворожими ударами; 3 атомні станції знизили потужність через пошкодження мереж;

знизили потужність через пошкодження мереж; 2 АЕС ще з початку листопада працюють із мінусом генерації, а після нового обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію;

ще з початку листопада працюють із мінусом генерації, а після нового обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію; 1 АЕС частково втратила зовнішнє підключення.

У результаті 4 з 9 реакторів нині працюють на зниженій потужності. Це суттєво зменшує можливості системи забезпечити споживання, яке зростає через похолодання.

Атаки по мережах і ремонтні роботи погіршують ситуацію

Енергетики продовжують аварійно відновлювати пошкоджені лінії та обладнання, але з кожним обстрілом мережі стають «тоншими». Через це відключення подовжуються, а графіки — жорсткішають.

Сергій Коваленко наголосив: енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло споживачам, але масштаби руйнувань та навантаження на систему роблять ситуацію все складнішою.

Нічна атака: нові пошкодження та знеструмлення

В «Укренерго» повідомили, що в ніч проти 20 листопада росія знову атакувала енергооб’єкти одразу в кількох регіонах. Частина споживачів на Дніпропетровщині й інших областях залишилась без електропостачання — пошкодження мереж призвели до нових аварійних знеструмлень.

Попереду — складні дні

З огляду на похолодання та знижену генерацію АЕС, система працює на межі можливостей. Влада й енергетики закликають споживачів економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години.

Проте, як запевняють у компаніях, робота триває — і попри нові удари, енергетики «тримаються» та роблять усе можливе, щоб світло знову з’являлося в оселях.

Нагадаймо,раніше стало відомо, що три українські АЕС залишилися без живлення після ударів РФ: країна на межі ядерної кризи.