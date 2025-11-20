Три українські АЕС залишилися без живлення після ударів РФ: країна на межі ядерної кризи

Три українські атомні електростанції — Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська — втратили підключення до високовольтних ліній електропередач після масованого нічного обстрілу російськими військами. Про це йдеться у заяві Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, інформує Завтра.UA.

Внаслідок ударів чотири з дев’яти працюючих реакторів на Хмельницькій та Рівненській АЕС вимушено знизили потужність. Команди МАГАТЕ, які постійно перебувають на майданчиках цих станцій, були змушені шукати укриття під час ранкової повітряної тривоги.

Відновлення роботи ЗАЕС: важливе, але ситуація нестабільна

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією, напередодні втратила підключення до основної лінії електропередач «Дніпровська» (750 кВ). Лінію вдалося полагодити сьогодні вранці після ремонтних робіт, проведених приблизно за 16 км від станції. Це повернуло ЗАЕС доступ одразу до двох зовнішніх джерел живлення, що є критично важливим для охолодження реакторів та виконання інших функцій безпеки.

Гроссі наголосив, що зовнішнє живлення — ключовий фактор запобігання ядерній аварії:

«Я знову закликаю до повного дотримання п’яти конкретних принципів МАГАТЕ. Надзвичайно важливо запобігти ядерній аварії на Запорізькій АЕС».

Водночас агентство нагадує: навіть короткочасні відключення свідчать про вкрай нестабільну енергетичну ситуацію на тлі війни.

Хмельницька та Рівненська АЕС знову знижують потужність

Дві станції вже були змушені зменшити виробництво електроенергії на початку місяця — тепер ситуація повторилася. Кожна з них втратила підключення до однієї з ключових високовольтних ліній, що спричинило додаткове зниження потужностей.

На Південно-Українській АЕС також зафіксовано порушення лінії електроживлення та нічну активність 11 ворожих дронів у межах одного кілометра від об’єкта.

«Запорізька АЕС — не єдина станція, що постраждала. Військова діяльність продовжує вражати електромережу по всій Україні», — додав Гроссі.

МАГАТЕ посилює підтримку України

Агентство повідомило про надходження двох нових партій обладнання в межах програми допомоги Україні — загальна кількість поставок від початку повномасштабної війни сягнула 176.

Зокрема:

Миколаївська регіональна лабораторія отримала спеціалізовані інструменти та матеріали для моніторингу наслідків підриву Каховської ГЕС;

медична частина Хмельницької АЕС отримала препарати для декорпорації та хелатоутворення, необхідні для виведення радіонуклідів з організму після аварій.

Поставки профінансували Бельгія та Японія.

Ядерні ризики зростають

МАГАТЕ попереджає: системні атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі створюють безпрецедентні ризики для ядерної безпеки.

У разі подальших пошкоджень ліній живлення ризики переходу реакторів у аварійні режими залишаються високими.

Ситуація на всіх українських атомних об’єктах характеризується як «вкрай нестабільна та вразлива».

Раніше стало відомо про скандал на 210 мільйонів: поки ЗАЕС в окупації, “Енергоатом” витрачав кошти на харчування та корм для риб.