Мир по-Трампівськи: поки США радяться з Росією, Британія готує відправити солдатів в Україну

Велика Британія завершила серію розвідувальних місій в Україні та визначила військові підрозділи, які можуть бути швидко розгорнуті після досягнення угоди про припинення вогню. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяви міністра оборони Джона Ґілі, інформує Завтра.UA.

Лондон оновив плани: війська можуть увійти в Україну після миру

Міністр оборони Джон Ґілі підтвердив, що Велика Британія завершила перевірку готовності частин, які увійдуть до української території в межах Коаліції бажаючих — 30-країнного угруповання під керівництвом Британії та Франції.

За словами Ґілі, британські військові:

визначили конкретні підрозділи для розгортання;

обрали райони дислокації штабів;

отримали завдання, які виконуватимуть у післявоєнній Україні.

«Ми проводили розвідувальні операції в Україні, тому знаємо, які підрозділи використовуватимемо, як їх розгорнемо та які ролі вони відіграватимуть», — сказав міністр.

Він підкреслив: плани будуть адаптовані під потреби України та умови можливої мирної угоди.

«Коли настане мир, ми будемо готові»

Ґілі заявив, що британські сили можуть увійти в Україну для довгострокового забезпечення миру.

«Ці плани означають, що коли настане мир, ми будемо готові», — наголосив він.

Лондон вже готує понад 100 млн фунтів стерлінгів (близько 134 млн доларів), щоб покрити початкові витрати на відправку військ після угоди про припинення вогню.

США активізували дипломатію: у Києві побувала військова делегація

Одночасно з британськими заявами до Києва прибула американська військова делегація. Це частина нової ініціативи президента США Дональда Трампа щодо відновлення переговорів із Росією.

За даними джерел, у таємному 28-пунктному плані, який Вашингтон обговорює з Москвою, містяться вимоги про:

передачу Росії частини територій на Донбасі;

обмеження чисельності української армії.

Україна, Велика Британія та європейські союзники не залучені до цих переговорів, а дипломати ЄС висловлюють скепсис щодо їхніх перспектив.

Британія підтримує дипломатію Трампа, але не погоджується на умови Москви

Попри побоювання щодо змісту американсько-російських консультацій, Джон Ґілі заявив, що новини про візит військової делегації США його «підбадьорили». Британія готова підтримувати переговорний процес, але наголошує на повазі до українського суверенітету.

Лондон також нагадує, що Росія раніше заперечувала будь-які угоди, що передбачають розміщення західних військ в Україні.

Які сили та структури Лондон готує для України?

Після досягнення миру Британія планує:

розгорнути персонал подалі від лінії фронту ;

; перенести частину тренувальних програм з Британії до України;

створити у Києві багатонаціональну координаційну групу під проводом двозіркового британського генерала;

під проводом двозіркового британського генерала; забезпечити експертизу з логістики, озброєнь і навчання для відновлення української армії;

організувати патрулювання повітряного простору, щоб відновити нормальні авіарейси.

Розширення Чорноморської операційної групи

Крім сухопутної підтримки, Велика Британія та Франція планують розширити Чорноморську оперативну групу, до якої входять Туреччина, Румунія та Болгарія. Її мета:

розмінування акваторії;

гарантування безпечного судноплавства до українських портів і з них.

Наагадаймо, раніше було названо всі пункти контраверсійного мирного плану Трампа: що пропонують Україні та Росії.