Названо всі пункти контраверсійного мирного плану Трампа: що пропонують Україні та Росії

28-пунктний план Дональда Трампа, який, за даними Axios, отримали журналісти та підтвердили американські й українські чиновники, пропонує радикальне переформатування безпеки у Європі та суттєве обмеження українського суверенітету, інформує Завтра.UA. Документ передбачає відмову Києва від додаткових територій, фіксацію позаблокового статусу та обмеження військової потуги України. Президент Володимир Зеленський цього разу не відкинув план одразу, хоча ключові його положення раніше Україна вже відхиляла.

Україна — без НАТО, з обмеженою армією і гарантіями США

План вимагає від України назавжди закріпити в Конституції відмову від членства в НАТО, а Альянсу — юридично гарантувати, що Україну не приймуть у майбутньому. Також пропонується обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військових.

Україна отримає «надійні гарантії безпеки» — але зі значними умовами: у разі удару по Москві чи Петербургу гарантії автоматично скасовуються. Якщо ж Росія знову вторгнеться, США та союзники мають відновити всі санкції й застосувати «рішучу військову відповідь».

Різка зміна кордонів: Крим і Донбас — де-факто російські

План фактично визнає:

Крим ,

, всю Донецьку область ,

, всю Луганську область

— де-факто російськими, включно зі США.

Херсонська і Запорізька області фіксуються по лінії фронту, яка стає «де-факто кордоном».

Також передбачено:

Відведення ЗСУ з частин Донеччини, які вони контролюють.

Створення демілітаризованої буферної зони, міжнародно визнаної як російська територія, куди російські війська не заходять.

Обидві сторони зобов’язані не змінювати встановлені кордони силою.

Гарантії безпеки та новий формат діалогу Росія–НАТО

Ключовими елементами є:

Всеосяжна угода про ненапад між Росією, Україною та Європою.

НАТО зобов’язується не розширюватися далі на схід.

США організують новий діалог між Росією та НАТО щодо безпекових питань.

Винищувачі НАТО розмістять у Польщі замість України.

Економічний блок: заморожені активи, інвестиції та повернення Росії до G8

Пропонується:

100 млрд доларів заморожених російських активів інвестувати в проєкти відбудови України під керівництвом США.

Європа додає ще 100 млрд.

50% прибутку від інвестицій отримують США.

Росія поетапно повертається до світової економіки та може знову стати членом G8.

Також передбачено масштабну співпрацю США, України та Росії у сферах:

енергетики,

природних ресурсів,

штучного інтелекту,

центрів обробки даних,

арктичних проектів.

Запорізька АЕС та нові правила співжиття двох народів

ЗАЕС вводиться в експлуатацію під контролем МАГАТЕ, а вироблену електроенергію ділять навпіл — 50% Україні, 50% Росії.

Крім того, обидві країни мають запровадити освітні програми «толерантності та подолання упереджень».

Україна має імплементувати норми ЄС щодо захисту мовних та релігійних меншин.

Також план вимагає заборони «всього, що пов’язане з нацистською ідеологією».

Гуманітарні положення: обмін полоненими, повернення дітей і вибори

Документ передбачає:

обмін усіх полонених і тіл загиблих «всіх на всіх»;

повернення депортованих дітей та цивільних заручників;

програму возз’єднання сімей;

створення гуманітарного комітету.

Україна має провести вибори протягом 100 днів після підписання угоди.

Амністія та контроль виконання угоди

Усі учасники війни — з обох боків — отримують повну амністію, а будь-які скарги чи судові претензії забороняються в майбутньому.

Документ стає юридично зобов’язуючим. Виконання контролює Рада миру, яку очолюватиме Дональд Трамп. У разі порушень передбачені санкції.

Перемир’я та старт угоди

Після підписання всіма сторонами перемир’я набуває чинності одразу після відведення військ на погоджені позиції.

Раніше стало відомо, що Трамп пропонує «АнтиПутінський щит» для України.