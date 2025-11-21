Подвійний удар: Запоріжжя та Одеса під вогнем РФ, п’ять загиблих і потрощені будинки

Ввечері 20 листопада та вночі 21 листопада російські війська здійснили масовані атаки на Україну, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ), безпілотники та ракети. Одним із найтрагічніших наслідків стало влучання у Запоріжжі, де, за останніми даними, загинуло п’ятеро людей. Також під ударом опинилася Одеса, де є постраждалі та руйнування, інформує Завтра.UA.

Удар по Запоріжжю: загиблі та масштабні руйнування

Увечері 20 листопада у Запоріжжі та Запорізькій області прогриміли потужні вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив атаку росіян, попереджаючи про пуски КАБів з боку російських окупантів.

Наслідки атаки у Запоріжжі:

Загиблі та поранені: За останніми даними, внаслідок удару загинули п'ятеро людей. Кількість поранених зросла до восьми осіб. Троє травмованих були доставлені до лікарень.

Пошкодження інфраструктури: Відомо про щонайменше п'ять пошкоджених багатоповерхівок та зруйновані торговельні павільйони.

Пожежі: На місці влучання виникла пожежа в торговельних кіосках та автомобілі, яку було ліквідовано силами ДСНС.

Психологічна допомога: Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали допомогу 12 людям.

Фото: ДСНС України/Telegram

Атака на Одесу: пошкоджено будинок та підприємство

У ніч проти п’ятниці, 21 листопада, російська армія також завдала удару по Одесі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки атаки в Одесі:

Постраждалі: Щонайменше чотири людини постраждали. Троє з них з опіками та вибуховими травмами були госпіталізовані, одній особі допомогу надали на місці.

Пошкодження: Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок та підприємство в одному з районів міста. Наразіується ліквідація наслідків.

Обстріл України безпілотниками

Паралельно з ударами КАБами та ракетами, ввечері 20 листопада та вночі 21 листопада росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу “Шахед”. Повітряна тривога була оголошена у низці областей.

Харків: У Харкові зафіксовано удар безпілотника по Слобідському району. Тип дрону та наслідки влучання уточнюються.

Напрямок руху: Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БПЛА на заході та півдні Харківщини курсом на Лозову.

