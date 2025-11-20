Названо нові умови мирного плану для України: оприлюдено ще два ключові пункти

Адміністрація Дональда Трампа просуває новий 28-пунктний план завершення війни в Україні, який передбачає суттєві поступки з боку Києва. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на американських посадовців, знайомих із деталями документа, інформує Завтра.UA.

Україні пропонують відмовитися від НАТО та миротворчих сил «на кілька років»

Однією з центральних вимог, за даними WSJ, є відмова України від членства в НАТО щонайменше на кілька років. Це має стати тимчасовим політичним зобов’язанням, яке, на думку авторів плану, знизить рівень напруги з Москвою.

Другим ключовим пунктом є заборона на розміщення будь-яких міжнародних миротворчих сил на українській території, зокрема вздовж лінії фронту. Цю вимогу Вашингтон включив на наполягання російської сторони, яка традиційно виступає проти будь-якої зовнішньої військової присутності в регіоні.

Територіальні поступки на користь Росії

План передбачає, що Київ має погодитися на «істотні територіальні компроміси». Хоча точні межі не деталізуються, посадовці визнають: документ містить положення, які повторюють пропозиції, які Україна раніше рішуче відкидала.

Американська модель з Гази: «підготувати багатопунктний план і змусити сторони прийняти»

За інформацією видання, команда президента Трампа намагається використати підхід, який, на їхню думку, спрацював для припинення вогню в Газі минулого місяця. Тоді США розробили комплексний документ і запропонували його одразу обом сторонам як основу для тимчасового врегулювання.

Тепер Білий дім намагається повторити цей формат щодо України — створити багатопунктний план і тиснути на Київ та Москву, щоб вони його прийняли.

Очікуваний опір України

У Вашингтоні визнають, що план «майже гарантовано» зіткнеться з сильним спротивом з боку українського керівництва. Київ уже неодноразово заявляв, що:

не готовий відмовлятися від шляху до НАТО;

не погодиться на жодні територіальні поступки;

вважає розміщення міжнародних місій важливим інструментом безпеки.

Як зазначають американські чиновники, робота над планом триває, але він уже викликає серйозні суперечки всередині адміністрації та серед союзників США.