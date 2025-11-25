Комбінований удар по столиці: внаслідок нічної атаки зруйновано два житлові будинки, є загиблі та поранені

Внаслідок чергової масованої повітряної атаки, здійсненої російськими військами в ніч проти 25 листопада із застосуванням ударних БпЛА, у Києві сталися руйнування житлових будинків та є жертви. Сили ППО відбивали атаку на підступах до столиці та безпосередньо над містом. Зокрема, зафіксовано прямі влучання у 22-поверхівку на Печерську та 9-поверхівку в Дніпровському районі, що призвело до пожеж, поранень та загибелі людей, інформує Завтра.UA.

Загиблі та постраждалі

Станом на 06:33 кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла до двох осіб. Загальна кількість постраждалих у столиці зросла до семи людей, двоє з них госпіталізовані. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих у Дніпровському районі, які самостійно звернулися по медичну допомогу, та про дев’ять врятованих.

Фото: . REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: @dsns_telegram

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Печерський район

У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування сталися на рівні 4−5 поверхів, а також торкнулися 7-го поверху. На 5-му поверсі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Одна людина була врятована, триває розбір пошкоджених конструкцій. Опубліковані кадри демонструють значні руйнування фасаду та пошкоджені квартири.

Дніпровський район

У Дніпровському районі внаслідок влучання у 9-поверховий житловий будинок сталося руйнування та пожежа на 6−7 поверхах. Існувала загроза поширення вогню на інші помешкання. Рятувальники евакуювали вісім осіб. Людей продовжували евакуювати з пошкодженого підʼїзду навіть після двох годин з моменту влучання. Як зазначає журналіст, пожежі виникли одразу на декількох поверхах. У цьому районі відомо про двох загиблих.

Дарницький район

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію приватного сектора. Про серйозні руйнування не повідомляється.

Ситуація з електропостачанням

У деяких районах столиці спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням. Енергетики та комунальні служби працюють над локалізацією та відновленням.

