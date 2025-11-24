Трамп шантажує Україну

Американські та українські офіційні особи заявили, що досягли прогресу в Женеві в опрацюванні нової версії суперечливого плану щодо припинення війни Росії в Україні, що відбувається на тлі тиску з боку Сполучених Штатів та зростаючої критики з боку законодавців США. Вашингтон прагне домогтися угоди щодо врегулювання війни якомога швидше і не виключає припинення військової допомоги Україні. Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімне джерело, інформує Завтра.UA.

Критика викликана витоком початкового проєкту, який, за словами двопартійних законодавців, міг би ще більше дестабілізувати глобальну безпеку, винагороджуючи Росію після її вторгнення у 2022 році. Початковий варіант плану, як стверджувалося, ігнорував багато «червоних ліній» Києва. А також змушував Україну скоротити свою армію, відмовитися від територій і заборонити присутність військ НАТО.

Перегляд суперечливого проєкту

Державний секретар Марко Рубіо, який очолює делегацію США, намагався применшити поширені твердження про те, що план спочатку був написаний російською стороною. Він назвав його раннім документом, який отримав «внески з обох сторін». Рубіо заявив журналістам у Женеві, що проєкт угоди з того часу був переглянутий.

«Це живий документ. Щодня, з урахуванням внесків, він змінюється», – сказав Рубіо. Дерсек додав, що переговори з українцями в неділю були найбільш позитивними.

Білий дім опублікував спільну заяву, в якій зазначив, що Вашингтон і Київ вважають переговори «дуже продуктивними» та що вони включали розробку «оновленої та вдосконаленої рамкової програми». Обидві країни підтвердили, що будь-яка майбутня угода «повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир». У Білому домі також заявили, що основні занепокоєння України, включаючи гарантії безпеки та політичний суверенітет, були враховані.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах заявив, що «Ми координуємо наші позиції, і важливо, щоб був діалог. Щоб дипломатія отримала нове життя», висловивши подяку президенту Трампу за його зусилля.

Тиск Вашингтона та погроза припинення допомоги

Високопоставлений дипломат США применшив важливість крайнього терміну на День подяки, який був встановлений Сполученими Штатами. Але Рубіо наголосив: «Кінцевий термін полягає в тому, що ми хочемо завершити це якомога швидше… Важливо, що сьогодні ми досягли суттєвого прогресу».

Тим часом, Білий дім «також чітко дав зрозуміти, що вони хочуть угоди найближчим часом», і «загроза призупинення допомоги США є надзвичайно серйозною», – повідомило джерело, знайоме з переговорним процесом. Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що Зеленський має час до Дня подяки, щоб погодитися на план або «продовжувати боротися всім серцем» — але вже без американської допомоги.

На тлі цих подій президент Трамп висловив у соціальних мережах своє розчарування через затримку із завершенням війни, яку він раніше обіцяв закінчити «за один день».

Скептицизм та внутрішня критика в США

Початковий проєкт плану викликав значне занепокоєння серед американських законодавців, які вважають, що він винагороджує Росію за агресію. Сенатор Ангус Кінг заявив, що, за словами Рубіо, план «не є позицією адміністрації. Це, по суті, список бажань росіян». Сенатор Мітч Макконнелл застеріг адміністрацію від «тиску на жертву та заспокоєння агресора», а сенатор Марк Ворнер різко розкритикував ранній план.

Посол України в США Ольга Стефанішина висловила скептицизм, нагадавши, що зобов’язання щодо безпеки, отримані Києвом у 1994 році, не були виконані, і зазначила, що «Ми є дуже складним партнером для США, бо в нас також був багато різного досвіду».

На цьому тлі, європейські чиновники, зокрема з Франції та Німеччини, працюють над контрпропозицією, яка передбачає початок територіальних переговорів на лінії фронту і надання Україні «надійних, юридично обов’язкових гарантій безпеки, зокрема від США».

Чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до встановленого США терміну, залишається питанням, оскільки Україна знову має спробувати переконати Білий дім, що саме Росія має піти на поступки її максималістським вимогам, а не Україна.

