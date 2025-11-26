МСЕК як інструмент корупції: четверо медиків допомагали прокурору обікрасти державу

Гучний корупційний скандал: Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили слідство стосовно прокурора Черкаської окружної прокуратури, який підозрюється в організації масштабної корупційної схеми з незаконного оформлення інвалідності. Завдяки змові з посадовцями медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), прокурор протиправно отримав другу групу інвалідності та привласнив із державного бюджету понад 580 тисяч гривень у вигляді пенсійних виплат. Обвинувальний акт у цій справі вже скеровано до суду, інформує Завтра.UA.

Незаконна інвалідність: пів мільйона гривень збитків державі

Слідство встановило, що у 2019 році прокурор, який на той час працював у поліції, вступив у змову з посадовцями Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи». Обвинувальний акт скеровано проти самого прокурора та чотирьох колишніх посадовців обласної МСЕК — голови та трьох членів комісії.

Медики свідомо підробили офіційні документи, включаючи акти огляду та протокол засідання, щоб “підтвердити” неіснуючі діагнози та ступінь порушення здоров’я, необхідні для встановлення інвалідності. Об’єктивні результати медичних обстежень насправді не давали жодних підстав для встановлення групи інвалідності.

На основі сфальсифікованих документів прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності в Пенсійному фонді. Загалом на його рахунок було перераховано понад 580 тисяч гривень, якими він розпорядився на власний розсуд, завдавши значних збитків державному бюджету.

Фальсифікація “справ Майдану”

Крім корупційного шахрайства, у межах розслідування «справ Майдану» було встановлено ще один епізод злочинної діяльності обвинуваченого. Працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, він фальсифікував матеріали кримінальних проваджень, незаконно затримував громадян та притягував їх до відповідальності. Ці дії були спрямовані на перешкоджання мирним акціям протесту, що відбувалися у Черкасах.

Судові перспективи та кваліфікація злочинів

Дії прокурора кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, які включають:

Шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190);

Службове підроблення (ч. 1 ст. 366);

Використання завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358);

Перешкоджання проведенню законних зібрань (ст. 340);

Незаконне затримання та притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності (ст. 371 та ст. 372).

Колишні посадові особи МСЕК обвинувачуються у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364), службовому підробленні та пособництві у шахрайстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190).

Статті Кримінального кодексу, за якими висунуто обвинувачення, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.

