Подвійний удар: Росія атакувала Запоріжжя – дрон пробив багатоповерхівку, та завдала ракетного удару по Харкову

Ввечері у вівторок, 25 листопада, російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотні літальні апарати. Внаслідок ворожого удару було зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок, інформує Завтра.UA.
Зростання кількості постраждалих
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров оперативно інформував про наслідки атаки. Станом на 05:40 ранку середи, 26 листопада, кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 18 осіб.
Перші повідомлення про поранених надійшли ще ввечері. До 23:39 було відомо про сімох постраждалих, трьох з яких госпіталізували. Згодом, станом на 00:53, Іван Федоров повідомив про 12 госпіталізованих.
Фото: @ivan_fedorov_zp
Руйнування та ліквідація наслідків
Ворожий безпілотник влучив безпосередньо у багатоповерховий житловий будинок, що спричинило масштабну пожежу, яка охопила кілька поверхів. Крім житлової багатоповерхівки, внаслідок російської атаки було пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок у різних районах міста. Також сталося займання на одному з підприємств та у магазині.
Рятувальні служби, пожежники, медики та правоохоронці негайно прибули на місце події для локалізації пожежі, проведення пошуково-рятувальних робіт, надання допомоги постраждалим та документування воєнного злочину.
Керівництво ОВА також оприлюднило фото та відео з місця прильоту, демонструючи наслідки терористичних методів ведення війни з боку Російської Федерації.
Інші атаки вночі 26 листопада
До атаки по Запоріжжю Федоров попереджав про рух кількох ударних БпЛА у напрямку міста, у зв’язку з чим у місті працювали сили протиповітряної оборони.
Крім того, в ніч проти 26 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформація про постраждалих на момент повідомлення не надходила, а наслідки влучання уточнюються.
Нагадаймо, вчора РФ завдала комбінованого удару по столиці: внаслідок нічної атаки зруйновано два житлові будинки, є загиблі та поранені.