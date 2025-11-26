Подвійний удар: Росія атакувала Запоріжжя – дрон пробив багатоповерхівку, та завдала ракетного удару по Харкову

Ввечері у вівторок, 25 листопада, російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотні літальні апарати. Внаслідок ворожого удару було зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок, інформує Завтра.UA.

Зростання кількості постраждалих

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров оперативно інформував про наслідки атаки. Станом на 05:40 ранку середи, 26 листопада, кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 18 осіб.

Перші повідомлення про поранених надійшли ще ввечері. До 23:39 було відомо про сімох постраждалих, трьох з яких госпіталізували. Згодом, станом на 00:53, Іван Федоров повідомив про 12 госпіталізованих.

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Руйнування та ліквідація наслідків

Ворожий безпілотник влучив безпосередньо у багатоповерховий житловий будинок, що спричинило масштабну пожежу, яка охопила кілька поверхів. Крім житлової багатоповерхівки, внаслідок російської атаки було пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок у різних районах міста. Також сталося займання на одному з підприємств та у магазині.

Рятувальні служби, пожежники, медики та правоохоронці негайно прибули на місце події для локалізації пожежі, проведення пошуково-рятувальних робіт, надання допомоги постраждалим та документування воєнного злочину.

Керівництво ОВА також оприлюднило фото та відео з місця прильоту, демонструючи наслідки терористичних методів ведення війни з боку Російської Федерації.

Інші атаки вночі 26 листопада

До атаки по Запоріжжю Федоров попереджав про рух кількох ударних БпЛА у напрямку міста, у зв’язку з чим у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, в ніч проти 26 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформація про постраждалих на момент повідомлення не надходила, а наслідки влучання уточнюються.

Нагадаймо, вчора РФ завдала комбінованого удару по столиці: внаслідок нічної атаки зруйновано два житлові будинки, є загиблі та поранені.