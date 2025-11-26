Стало відомо, чому Трамп згорнув військову допомогу Україні

Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у жовтні стала ключовим фактором, який переконав президента США відмовитися від передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Завтра.UA.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, Путін 16 жовтня повторив тезу, що можливе постачання Tomahawk «не змінить ситуацію на фронті», але серйозно зашкодить відносинам між Росією та США. Цей аргумент, як зазначають джерела WSJ, вплинув на подальше рішення Трампа.

Листування та витік, що спричинили політичний скандал

Білий дім нині захищає спецпосланника США Стіва Віткоффа після повідомлень про витік інформації з його розмови з високопосадовцем РФ. За даними WSJ, Віткофф сказав росіянину, що похвала на адресу Трампа може «згладити» напружений діалог з Путіним щодо війни проти України.

Як Кремль отримав шанс вплинути на рішення

За інформацією видання, Віткофф сам запропонував Путіну зателефонувати Трампу напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Ця ініціатива дала Кремлю можливість:

просунути свої аргументи проти передачі Україні крилатих ракет;

представити потенційне озброєння як «дестабілізуюче для відносин США і РФ»;

використати момент, коли Трамп формував власну позицію щодо пакету допомоги Києву.

Що це означає для України

Джерела стверджують: саме після цього діалогу Трамп остаточно визначився, що Tomahawk Україна не отримає.

Це рішення стало першим великим сигналом нового підходу адміністрації Трампа до військової підтримки Києва — підходу, який дедалі частіше описують як прагнення «уникати кроків, що дратують Москву».

