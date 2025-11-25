У Трампа озвучили, коли припиняться поставки зброї Україні

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, виступаючи у вівторок, 25 листопада, в ефірі Fox News, оголосила позицію адміністрації Дональда Трампа: військові поставки зброї Україні мають бути обмежені та не можуть тривати вічно, оскільки головним пріоритетом Вашингтон вважає якнайшвидше завершення війни, інформує Завтра.UA.

Пошук шляхів до миру

За словами Левітт, Сполучені Штати не мають можливості надавати Україні воєнну підтримку без визначених меж у контексті триваючого конфлікту з Росією. Вона підкреслила, що президент США Дональд Трамп доклав значних зусиль для пошуку шляхів розв’язання цього протистояння. І його дії заслуговують на вдячність. Головною метою, на її переконання, залишається припинення бойових дій та остаточне завершення війни.

Поставки через НАТО та кінцевий термін

Левітт зазначила, що хоча Трамп зупинив пряме фінансування війни за рахунок коштів американських платників податків, Сполучені Штати продовжують поставляти або продавати озброєння Україні через партнерські програми НАТО. Водночас вона наголосила на обмежених можливостях у цьому напрямку зі словами: “Ми не можемо робити це безкінечно. Президент прагне завершити цю війну”.

Відображення настроїв суспільства

Окремо речниця Білого дому зауважила, що думки президента відображають настрої американського суспільства, яке уважно стежить за розвитком подій в Україні.

Таким чином, у Вашингтоні ще раз підтвердили прагнення завершити конфлікт дипломатичними засобами та наголосили на обмеженості військової допомоги.

Раніше стало відомо, що Трамп шантажує Україну.