Чому Путін чекає, а не домовляється

Пропозиція США щодо мирного врегулювання війни в Україні, ініційована президентом Трампом, викликала дипломатичну метушню в Києві та європейських столицях. Однак, як пише The New York Times, успіх будь-якого мирного плану зводиться до того, що президент Росії Володимир Путін готовий прийняти. Аналітики вважають, що російський лідер має мало стимулів для пом’якшення своїх умов. Він бачить свою перевагу та потенційну вигоду від продовження бойових дій, інформує Завтра.UA.

Реалії на полі бою посилюють позицію Кремля

Незважаючи на значні втрати та внутрішні економічні труднощі, Путін демонструє готовність продовжувати війну з метою змусити Україну підкоритися вимогам Росії. Аналітики стверджують, що реалії на місцях грають на користь Москви: Україна прискореними темпами втрачає території, має внутрішні корупційні скандали, а також стикається з браком коштів, солдатів та втратою терпіння ключових союзників, зокрема Сполучених Штатів.

На думку Тетяни Станової, старшого наукового співробітника Центру Карнегі Росія Євразія, суттю війни для Путіна є ослаблення України. Російський лідер вважає, що поступове захоплення земель та бомбардування інфраструктури дозволять йому отримати бажане: “якщо не зараз, то через шість місяців, якщо не через шість місяців, то через рік”.

Станова підкреслила, що Путін чітко усвідомлює свою перевагу: “Україна сама перебуває у дедалі глибшій кризі, і рано чи пізно вона розвалиться — він це чітко знає, і це все”.

Ключові вимоги Путіна та червоні лінії плану США

Серед ключових вимог, які раніше озвучував Путін, є:

Обов’язкові гарантії невступу України до НАТО.

Зобов’язання Альянсу не розширюватися далі на схід.

Обмеження військової потужності України.

Особливий захист російської мови та Російської православної церкви в Україні.

Останні переговори також зосереджувалися на бажанні Путіна захопити всі східні регіони Донецька та Луганська.

Європейські чиновники висловили обурення пунктами мирного плану, які обмежують НАТО та надають Москві вплив на європейську безпеку. Україна, зі свого боку, наполягає на тому, що відправною точкою для переговорів щодо територій має бути існуюча лінія фронту, а також ставить під сумнів запропоновані обмеження чисельності своїх військових.

Москва вже відкинула європейські контрпропозиції як “непродуктивні”, заявивши, що будь-який план, який відхиляється від фундаментальних домовленостей, досягнутих на саміті США та Росії на Алясці, буде провалом.

Чому Кремль не поспішає приймати навіть вигідну пропозицію

Початковий план із 28 пунктів, який критикували за його схильність до Росії, можливо, навіть не буде повністю прийнятий Путіним. Російський лідер заявив, що план може стати основою, але потребуватиме суттєвого обговорення. Його помічник Юрій Ушаков сказав, що “багато позицій є прийнятними, але не всі”.

Потенційними каменями спотикання для Кремля можуть стати:

Запропоновані обмеження щодо військової потужності України, які в плані США є більш “щедрими” для Києва, ніж ті, що Москва висувала раніше.

Відсутність у плані обмежень на українське військове озброєння.

Передбачене використання заморожених російських суверенних коштів у Європі для відбудови України.

Хоча Путін прагне розвивати глибші відносини з Трампом, що може призвести до послаблення санкцій, аналітики вважають, що він не пожертвує своїми основними військовими цілями заради цих геостратегічних переваг.

Москва, ймовірно, сподівається, що навіть якщо останній раунд дипломатії не призведе до миру, він може змусити Сполучені Штати припинити підтримку України, прискоривши її розпад. “Путін все ще хоче мати все це”, – зазначив Макс Бергманн, директор програми “Європа, Росія та Євразія” в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. “Але головне, чого він хоче, – це Україна у своїй орбіті. А якщо він не може мати Україну, то ніхто не може”.

