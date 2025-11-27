Гарантії безпеки чи капітуляція: чому дипломати назвали план США «архітектурою, повною дірок»

Державний секретар Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що Сполучені Штати Америки наполягають на укладенні мирної угоди між Україною та Росією, перш ніж погодяться на будь-які довгострокові гарантії безпеки для Києва. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейського дипломата та особу, обізнану з переговорними процесами. Ця умова підкреслювала пропозиції Вашингтона Києву протягом останнього тижня, інформує Завтра.UA.

Рубіо у телефонній розмові з європейськими чиновниками стверджував, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки, які забезпечать Києву відчуття безпеки. При цьому, Трамп заявив, що не запросить лідера України до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Європейські союзники намагаються зрозуміти численні меседжі американської адміністрації. Оскільки ситуація швидко змінюється.

Позиція США на переговорах

Лідери України вважають гарантії безпеки Заходу наріжним каменем будь-якої можливої ​​угоди з Росією. Члени НАТО наразі намагаються зрозуміти, як підтримати Україну військовою чи розвідувальною допомогою.

Рубіо також повідомив європейським союзникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації. Та питанням, окремим від інших пунктів обговорення. За його словами, США хочуть, щоб увесь пакет рішень був прийнятий швидко. Він згадував про гарантії безпеки і під час переговорів минулих вихідних у Женеві, але без подробиць. Міністр також згадав кілька інших питань, які необхідно вирішити після угоди. Європейці сприйняли це як територіальну цілісність України та замороження російських активів.

Адміністрація Трампа дедалі більше схиляється від повноцінної підтримки України до більш нейтральної позиції на переговорах. Рубіо заявив європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником на переговорах. Оскільки вони одночасно надають військову допомогу Україні та запроваджують санкції проти Росії.

Захист позиції США

Державний департамент США спростував трактування коментарів Марко Рубіо про те, що гарантії безпеки нададуть тільки після мирної угоди.

«Міністр Рубіо, як і вся адміністрація Трампа, чітко наголосив, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди, як він послідовно зазначав як публічно, так і приватно», – заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Білий дім також наполягав, що будь-який остаточний мирний план матиме гарантії безпеки. Речниця Анна Келлі сказала: «Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно та приватно, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України».

Початкові мирні пропозиції США, що поширювалися минулого тижня, передбачали обмеження чисельності збройних сил України до 600 000 осіб, не обмежуючи при цьому чисельність російських сил. Згодом американські чиновники захищали 28-пунктний план як відправну точку, а не конкретну пропозицію.

Тиск з боку союзників та Конгресу

Адміністрація Трампа стикається з тиском, зокрема з боку республіканців у Конгресі, щодо надання Україні вагомих гарантій, щоб вона могла запобігти черговому вторгненню Росії.

«Якщо Україні доведеться відмовитися від будь-якої території, це має супроводжуватися, наприклад, угодами про безпеку за статтею п’ять з НАТО та Сполученими Штатами, тому що це єдиний спосіб зупинити Росію від повторення цього», – сказав представник Дон Бейкон (республіканець від Небраски).

США надали Україні майже 67 мільярдів доларів військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення, хоча значна частина цього фінансування надійшла за часів адміністрації Байдена. Європейський Союз також намагається використовувати заморожені російські активи для надання подальшої допомоги. Франція та Велика Британія очолили «коаліцію охочих» із 33 країн, яка розглядає можливість введення європейських військ в Україну.

Деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів на користь Росії. Чотири європейські дипломати зазначили, що мирні плани не містять згадок про права людини, гуманітарне чи міжнародне право, а «це створює нову європейську «архітектуру безпеки», повну дірок».

