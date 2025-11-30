Умєров сумнівний переговорник у критичний для України момент, – політолог

Політолог Віктор Таран висловив сумніви щодо ефективності переговорного стилю секретаря РНБО Рустема Умєрова, вважаючи його недостатньо переконливим для складних дипломатичних процесів у воєнний час. Таку думку він опублікував на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Президента про призначення Умєрова керівником української делегації на переговорах зі США стосовно мирного плану.

Таран наголосив, що на тлі публічного скандалу довкола тепер уже екс-керівника ОП Андрія Єрмака, переговорні завдання, включно з обміном полоненими, успішно до цього виконував начальник ГУР Кирило Буданов. За його словами, саме тому виглядає нелогічним, що делегацію очолив не Буданов, а Умєров.

«Дуже дивно на цьому фоні головою переговорної групи з американцями замість Єрмака призначили Умерова. З його «шлейфом» і постійними проколами по всіх «Стамбулах», – відзначає Таран.

На думку політолога, таке призначення може свідчити про збереження значного впливу Андрія Єрмака на важливі політичні процеси.

«Чи то взагалі не залишилось кадрів? Чи Єрмак продовжує рулити? Пора Банковій спиратися не на персональну відданість, а на професіоналізм. Іншого шляху до перемоги немає», – переконує експерт закликаючи владу спиратися на фаховість, результативність і перевірену репутацію представників оборонного та дипломатичного блоку, а не на їх політичну лояльність.

Нагадаємо, нещодавно блогер Володимир Цибулько назвав обґрунтованим залучення начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова до переговорної групи в Абу-Дабі.

#Буданов ГУР #переговори #США #Таран #Умєров #Єрмак #ГУР #РНБО #Президент #новини