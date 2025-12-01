Кремль змінює риторику щодо закінчення війни

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зацікавлена ​​в успіху українського врегулювання. І не вестиме обговорення цього питання через ЗМІ. Ця заява пролунала після того, як напередодні Пєсков назвав передчасними розмови про те, що ситуація щодо України близька до мирної угоди, інформує Завтра.UA.

Росія “не обговорювала деталі” мирного плану США

У Кремлі також заявили, що РФ нібито ні з ким не обговорювала деталі нової редакції мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

Водночас помічник диктатора РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч в Абу-Дабі з американською делегацією справді відбулася.

За його словами, Росія нібито позитивно дивиться на деякі моменти мирного плану США. Проте багато пунктів, як стверджує Ушаков, вимагають дискусії. Він також зазначив, що Кремль неофіційно отримував кілька варіантів американського мирного плану, але через їхню кількість в них “навіть можна заплутатися”.

Раніше аналітики припускали, що Росія, ймовірно, відкине будь-яку версію мирного плану, запропоновану США, і не погодиться на припинення вогню. На їхню думку, в Кремлі впевнені, що всі миротворчі зусилля Вашингтона є “несуттєвими” і перешкоджають досягненню цілей Москви.

