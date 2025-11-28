Женева дала старт торгам за українські землі: Пєсков анонсує переговори в Москві

Америка передала Росії погоджені в Женеві “основні параметри” можливого мирного плану щодо України. Про отримання документа офіційно повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, підтвердивши, що Кремль вже ознайомився зі змістом запропонованих напрацювань, інформує Завтра.UA.

За його словами, Москва вже готується до наступного етапу обговорень. “І ось наступного тижня буде у Москві розмова”, — сказав Пєсков, натякаючи на новий раунд переговорів.

Очікують приїзд спецпредставника США Віткоффа

Ймовірно, йдеться про зустріч зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом, який наступного тижня прибуде до російської столиці. Саме під час його візиту Кремль планує уточнити позиції щодо ключових пунктів документа.

Пєсков підкреслив, що на порядку денному — визначення “нюансів”, зокрема питання “міжнародного визнання рішень щодо українського врегулювання”.

Кремль готується обговорювати “визнання територіальних реалій”

Речник Путіна заявив, що питання, “хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною”, визначатимуться безпосередньо під час переговорів з американською стороною.

Таким чином, Москва вкотре намагається просунути власні вимоги щодо легалізації окупацій.

Путін заперечує наявність мирного плану і насміхається з окремих пунктів

Напередодні російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито “жодних” проєктів мирного договору не існує. Він назвав наявні напрацювання лише “набором питань” для обговорення, а деякі елементи — “смішними”.

Втім, він визнав, що “кожне слово” потенційного документа доведеться обговорювати окремо — фактично підтвердивши, що переговорний процес триває, попри публічне заперечення.

Контекст

Зустріч у Женеві між українськими та американськими представниками стала ключовою частиною тижня дипломатичних зрушень. Передача “параметрів” Москві свідчить, що Вашингтон продовжує тестувати можливість досягнення хоча б рамкових домовленостей — попри заяви Кремля та демонстративну критику з боку Путіна.

Раніше стало відомо, що мирний план завис у повітрі: чому переговори Трампа буксують.