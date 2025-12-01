Підсумки переговорів: Рубіо розкрив реалістичний план США після зустрічі з Умєровим

Зустріч української та американської делегацій у Флориді завершилася. Після чого держсекретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров виступили із короткими підсумковими заявами. Трансляцію заяв опублікувало Суспільне, інформує Завтра.UA.

Мета США: процвітання та сильна Україна

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, ключовою метою Сполучених Штатів є припинення війни таким чином, щоб вона не відновилась у майбутньому. Окрім того, США прагнуть започаткувати довготривалу еру процвітання України.

Рубіо наголосив, що йдеться не просто про відбудову. А про те, щоб «Україна стала більш сильною і процвітаючою, ніж раніше».

Узгодження позицій триває, Віткофф їде до Москви

Водночас Марко Рубіо зауважив, що узгодження позицій між сторонами не завершене і буде тривати. Це стосується як переговорів з українською стороною, так і з Росією.

«Ми заклали для цього основу в Женеві, комунікація продовжувалася протягом тижня, сьогодні був черговий (раунд переговорів — ред.). Але ще є над чим працювати», — сказав Рубіо.

Держсекретар повідомив, що для взаємодії з російською стороною Стів Віткофф поїде до Москви протягом тижня. Рубіо зазначив, що роботи ще багато, але «сьогоднішня сесія була досить продуктивною». Американська сторона залишається «реалістами щодо того, як складно це все виглядає», але також реалістично дивиться на «той прогрес, що вже відбувається».

Умєров подякував США за підтримку

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив вдячність американському народу, керівництву США та команді переговірників, зокрема Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, за спільну роботу.

Він підкреслив, що сторони обговорюють «майбутнє України» та «ось ці важливі справи, те, що буде важливо для України і українського народу».

«Сполучені Штати нас дуже в цьому підтримують, в Женеві була успішна зустріч і сьогодні це розвивається. Це була продуктивна успішна зустріч», — додав Умєров.

Деталі: вибори та “обмін територіями”

Ані Рубіо, ані Умєров не стали відповідати на запитання журналістів після заяв.

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставленого посадовця адміністрації США, повідомляло, що серед тем, які українська та американська делегації обговорювали у Флориді, були графік виборів в Україні та можливість «обміну територіями» між Україною та Росією.