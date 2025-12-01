У США заговорили про обмін територіями з РФ — шокуючі подробиці

Переговірники Сполучених Штатів та України провели закриту зустріч у Південній Флориді, де продовжили консультації щодо можливого мирного плану та шляхів припинення російсько-української війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Завтра.UA.

Ключові теми переговорів: вибори, території та невирішені питання

За словами високопосадовця адміністрації США, обговорення зосереджувалися на трьох основних блоках:

Графік проведення виборів в Україні , які Вашингтон вважає важливим елементом майбутньої політичної архітектури країни.

, які Вашингтон вважає важливим елементом майбутньої політичної архітектури країни. Можливість обміну територіями між Україною та Росією — один із найбільш суперечливих пунктів, який, за даними джерел WSJ, виноситься на обговорення у межах потенційної угоди.

— один із найбільш суперечливих пунктів, який, за даними джерел WSJ, виноситься на обговорення у межах потенційної угоди. Інші ключові питання, що залишаються невирішеними між Білим домом та Києвом під час пошуку формули припинення війни.

Американська сторона підкреслює, що всі ці аспекти необхідні для вироблення узгодженого рамкового рішення щодо майбутнього мирного плану.

Кушнер і Віткофф готуються до поїздки в Москву

WSJ також повідомляє, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують у понеділок вирушити до Москви для продовження переговорів із російською стороною. Це частина ширшої дипломатичної ініціативи, яку просуває адміністрація Дональда Трампа з метою швидкого припинення війни.

Тиск Трампа та пошук формули миру

Президент США Дональд Трамп, за інформацією видання, наполягає на активізації дипломатичних контактів і прискоренні процесу досягнення домовленостей. Він вимагає від своєї адміністрації результатів, які могли б стати основою для припинення війни Росії проти України.

Зустріч у Флориді стала продовженням низки контактів між Києвом і Вашингтоном, що мають сформувати спільну позицію перед наступним етапом американсько-російських переговорів. Нагадаймо, раніше стало відомо, чому Путін чекає, а не домовляється.