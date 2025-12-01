Єрмак зберігає вплив на переговорний процес через Олександра Бевза, – експерт

Екс-голова ОП Андрій Єрмак продовжує зберігати неформальний вплив на переговорний процес. Зокрема, через позаштатного радника Олександра Бевза, який залучений до переговорів із США і відомий своєю нетрадиційною сексуальною орієнтацією. На думку політичного експерта Володимира Цибулька, це може створювати додаткові політичні та репутаційні ризики для України.

Експерт також наголошує, що зміна голови делегації за формулою «Єрмак out, Умєров in» не супроводжувалася переглядом складу групи. Він звертає увагу, що у процесі й надалі беруть участь позаштатні радники, які не мають формального мандата, однак зберігають неформальні канали впливу. «Формально Єрмака “скинули з пароплава історії”, але він і далі керує процесами вже з другої лави», – зазначає Цибулько.

Політичний експерт також звернув увагу на можливу реакцію з боку США на склад української делегації. За його словами, для частини американського політичного істеблішменту, зокрема консервативного крила, участь у переговорному процесі осіб із публічно декларованою нетрадиційною сексуальною орієнтацією (Бевза – ред.) може викликати нерозуміння і бути сприйнята як провокаційний фактор, що відволікає від змісту переговорів. «Це може виглядати не як дипломатія, а як експериментальний театр», – вважає Цибулько.

У підсумку експерт наголошує, що нинішні перестановки більше схожі на імітацію змін. «Людину з процесу вивели, але процес від цього зовсім не змінився», – підкреслив він. На його думку, переговорна делегація потребує очищення від неформальних впливів: «Можливо, вже настав час вичистити таку важливу делегацію від єрмаківських радників».

