Кримінальна декларація: чиновниця податкової купила нерухомість на мільйони гривень і приховала її в розпал війни

Ексначальниці одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області повідомлено про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Розслідування виявило кричущий факт приховування значних статків, придбаних під час повномасштабної війни, що кидає тінь на чиновницький корпус, інформує Завтра.UA.

Корупційна схема: апартаменти в Болгарії та прихована донька

Слідство встановило, що влітку 2024 року, перебуваючи на відповідальній посаді, посадовиця придбала елітні апартаменти площею 103,4 м2 на популярному курорті в Болгарії. Вартість нерухомості склала майже 4 мільйони гривень. Власницею була оформлена її неповнолітня донька. Ця покупка була здійснена у розпал повномасштабної війни.

Після звільнення з посади восени 2024 року, жінка, відповідно до вимог закону, подала декларацію. Однак вона свідомо не відобразила в документі ні інформацію про свою неповнолітню доньку (Розділ 2.2 “Інформація про членів сім’ї”), ні дані про нову закордонну нерухомість (Розділ 3 “Об’єкти нерухомості”). Таким чином, посадовиця намагалася приховати факт значного збагачення та майно, придбане під час військового стану.

Запобігання “втечі” та оголошення підозри

Факт приховування статків був викритий працівниками Державного бюро розслідувань (ДБР). Більше того, правоохоронці повідомили, що вони попередили спробу колишньої чиновниці виїхати з країни. Жінка намагалась перетнути державний кордон з причепом, завантаженим її особистими речами, очевидно, плануючи оселитися у новопридбаних апартаментах у Болгарії.

Наразі експосадовиці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію). Розслідування триває, встановлюються всі обставини справи.

