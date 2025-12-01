Корупція на кітелях: директор підприємства “нагрів” 1,7 млн грн на неякісній формі для ЗСУ

Прокуратура Білоцерківської окружної прокуратури повідомила про підозру директору приватного підприємства на Київщині. За даними слідства, він привласнив близько 1,7 млн грн бюджетних коштів, поставивши неякісну форму для добровольчого формування територіальної громади, інформує Завтра.UA. Цей випадок вкотре привертає увагу до проблеми корупції у сфері державних закупівель, особливо в умовах воєнного стану.

Зловживання на військових потребах

Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для потреб місцевого добровольчого формування. Однак у процесі виконання замовлення, замість якісних матеріалів та належної технології, була використана тканина, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи були виконані з численними порушеннями.

Незважаючи на очевидну невідповідність товару, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, поставив 830 комплектів форми як такі, що повністю відповідають вимогам договору, та незаконно привласнив майже 1,7 млн грн, перерахованих із міського бюджету.

Скарги військових та підтвердження експертизи

Низька якість поставленої форми швидко стала очевидною, коли військові, отримавши вироби, звернулися зі скаргами. Це стало підставою для початку досудового розслідування.

Проведені експертизи підтвердили підозри: поставлені 830 комплектів форменого одягу не відповідають технічним умовам, визначеним у договорі. Таким чином, бюджетні кошти були фактично розкрадені через постачання непридатної продукції, необхідної для захисників.

Кримінальне провадження та можливе покарання

На підставі зібраних доказів прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили директору підприємства про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

За цей злочин, який підриває обороноздатність та довіру до державних інституцій під час війни, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

