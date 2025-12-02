Мобілізація по-новому: ТЦК отримуватимуть більше інформації про чоловіків

Мобілізаційна кампанія триває, і в її рамках Україна планує об’єднати реєстри. Для того щоб забезпечити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) необхідною інформацією про громадян. Це означає, що ТЦК матимуть доступ до розширених відомостей про військовозобов’язаних. Які саме дані можуть незабаром опинитися у розпорядженні ТЦК. А також як держава посилює збір інформації через звернення громадян до Міграційної служби, пояснив адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується на питаннях мобілізації, інформує Завтра.UA.

Посилений збір даних через держоргани

Українці, які нещодавно зверталися за послугами до Державної міграційної служби (ДМС), розповіли про вимоги, які, на їхню думку, свідчать про намагання держави отримати максимально повну інформацію про громадян.

Один із чоловіків, який звернувся до відділу міграційної служби для вклеювання фото в паспорт старого зразка у зв’язку з досягненням 45-річного віку, повідомив, що до заяви вимагається заповнений ним документ під назвою “Запитальник”.

“Там треба вказати не тільки ПІБ та адресу реєстрації. А й адресу фактичного проживання, адресу реєстрації батьків, їхні ПІБ. Крім того, у цьому документі треба вказати назви банків, де відкриті банківські рахунки. Також до заяви про прохання вклеїти фото є вимога додати ксерокопії трудової, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення та дипломів”, — розповів чоловік.

У ДМС такі вимоги пояснюють тим, що не на кожну особу є повна інформація.

Що адвокат каже про доступ ТЦК до інформації

Адвокат Роман Сімутін, коментуючи ситуацію, вважає, що вимоги щодо надання копій дипломів та іншої розширеної інформації можуть цікавити не стільки міграційну службу, скільки ТЦК. Він зазначає, що інформація про освіту, наприклад, для вклеювання фото в паспорт не потрібна.

Сімутін припускає, що ТЦК зможуть отримувати відомості з реєстру міграційної служби. Також він зауважує, що у його практиці траплялися випадки, коли після судового встановлення факту громадянства України, інформація про це одразу ставала відома ТЦК.

“Коли виноситься судове рішення на користь клієнта про встановлення громадянства України, то така інформація передається в ТЦК. Держава намагається зібрати якомога повну інформацію про громадян”, — вважає Сімутін.

Щодо банківських рахунків, адвокат зазначає, що попри можливе зазначення назв банків у “Запитаннику” для ДМС, ТЦК не матимуть прямого доступу до банківських рахунків. Це є банківською таємницею. Інформація може бути надана певним органам лише за ухвалою суду. Однак, відомості про банківський рахунок можуть допомогти з’ясувати регіон, де людина постійно розраховується.

Також Сімутін підкреслив, що якщо людина дала згоду на передачу своїх даних, то вона може бути передана відповідним органам.

Хто підлягає призову під час мобілізації в Україні

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація. Призову підлягають:

чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо не мають права на відстрочку або не виключені з військового обліку;

чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби: ті, хто проходив строкову службу, має статус військовозобов’язаного або перебуває в офіцерському резерві, і не має броні та відстрочки;

ті, хто був раніше знятий з обліку за станом здоров’я (або мав статус “обмежено придатний”, але під час повторної ВЛК був визнаний “придатним” до служби).

Водночас, мобілізації з 18 років підлягають виключно військовозобов’язані. Для призовників мінімальний вік призову — 25 років. Хлопці віком від 18 до 24 років також можуть за своїм бажанням підписати з Міноборони “Контракт 18-24”.

Нагадаймо, раніше ВР ухвалила нову ключову підставу для відстрочки від мобілізації.