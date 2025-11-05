Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який надає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації. А саме, для молоді, що відслужила за річним контрактом під час воєнного стану (реєстр. №13574). Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України, інформує Завтра.UA.

Кого стосується нова норма?

Документ, прийнятий парламентом за основу, стосується військовозобов’язаних та резервістів віком від 18 до 25 років, які:

Під час дії воєнного стану уклали контракт на військову службу строком на 1 рік.

Вже звільнені з військової служби після закінчення цього контракту.

Саме цій категорії громадян законопроєкт пропонує надати відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців після їхнього звільнення.

Забезпечення справедливого підходу

Метою законопроєкту №13574 є чітке встановлення підстави для відстрочки та забезпечення справедливого підходу до громадян, які вже виконали свій обов’язок перед державою в умовах воєнного стану.

Усунення правової прогалини

Необхідність запровадження нової норми пов’язана з тим, що після звільнення з військової служби такі громадяни втрачали право на відстрочку від призову до досягнення ними 25-річного віку і могли бути мобілізовані фактично наступного ж дня після взяття на військовий облік.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною, яка встановлює, що такі особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців.

Важливо: У зазначений період ці особи можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою.

Наступні кроки

Для того, щоб ця норма набула чинності, законопроєкт №13574 має бути підготовлений до другого читання, проголосований Верховною Радою у другому читанні в цілому та підписаний Президентом України.

