Мирний план для Києва як прикриття: Сі Цзіньпін використовує Україну, щоб наблизитись до Тайваню

Президент Сі Цзіньпін використовує ситуацію навколо незавершеного "мирного плану" для Росії та України, щоб загострити межі навколо своєї давно проголошеної мети: об'єднання з Тайванем. Спостерігаючи, наскільки далеко зайде Вашингтон, щоб забезпечити угоду, і чи означатиме це поступки Москві, Пекін отримує сигнали для своїх власних цілей. Ця стратегія ставить самокерований острів у небезпечне становище, оскільки сигнали Вашингтона стають дедалі розпливчастішими. А наміри Сі більш чіткими. Про це пише оглядачка Bloomberg Opinion Карішма Васвані.

Зв’язок між Україною та Тайванем

Долю Тайваню вже пов’язували з вторгненням Росії в Україну. Ще у 2022 році колишній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда сказав: «Україна сьогодні. Можливо, Східна Азія завтра».

Повторюючи подібні настрої, військовий стратег, австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан, попередив, що Китай може скористатися цим моментом, щоб представити власний план. Він зазначає, що Сі завжди волів взяти під контроль острів без військових дій. «Таким чином, ми можемо очікувати, що Комуністична партія Китаю представить адміністрації Трампа 28-пунктний план щодо Тайваню, або таємно, або публічно, у найближчій та середньостроковій перспективі», – припускає він.

Чітка стратегія Пекіна

Ця стратегія вже була викладена у Білій книзі Пекіна 2022 року «Тайванське питання та возз’єднання Китаю в нову еру». У ній стверджується, що острів завжди був частиною Китаю, відкидається міжнародна участь і розглядається як необхідна умова національного відродження. Пекін попередив, що готовий застосувати силу для досягнення своїх цілей.

Минулого тижня Китай застеріг від «розпалювання конфлікту» в Тайванській протоці після того, як найбільший військово-морський корабель Нової Зеландії пройшов цим водним шляхом. Різка відповідь була спрямована не лише на Нову Зеландію, а й на будь-якого прихильника острова, який спокуситься втрутитися в це питання.

Дипломатичні маневри та риторика Сі

Це частина ширших дипломатичних зусиль. Трамп і Сі провели годинну телефонну розмову 24 листопада, щоб обговорити торгівлю та зростання тертя між Китаєм і Японією, спричинені коментарями прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі щодо Тайваню.

Трамп не згадав про острів у своєму публічному дописі щодо дзвінка. Але Міністерство закордонних справ Китаю приділило значну увагу коментарям Сі Цзіньпіна з цього питання. Сі заявив, що повернення Тайваню до складу Китаю є невід’ємною частиною повоєнного міжнародного порядку. Це формулювання навмисне: Сі намагається представити Пекін як захисника глобальної системи, створеної після Другої світової війни, і вказує на Тайвань — і, відповідно, на будь-яку країну, яка його підтримує — як на дестабілізуючу силу.

Відповідь Тайваню та загроза світовій економіці

У відповідь Тайбей оголосив про додаткові 40 мільярдів доларів на оборону. Президент Лай Цзін-де заявив, що ці гроші будуть використані для фінансування нових видів озброєння зі США та посилення асиметричних можливостей острова, таких як невелика, відносно дешева зброя. Це повідомлення було адресовано як Пекіну, так і Вашингтону.

Тайвань є ключовим стовпом світової економіки, виробляючи приблизно 90% найсучасніших комп’ютерних чіпів. Серйозний конфлікт прорве діру в ланцюгах поставок. Вашингтон не має ілюзій щодо цієї загрози. В останньому звіті Комісії з економічного та безпекового огляду США та Китаю викладено, як Китай розвинув свої можливості для здійснення вторгнення та може розпочати блокаду або напад майже без попередження. Також зазначається, що меседжі Пекіна змінюються залежно від аудиторії: англійською мовою він применшує напруженість, тоді як внутрішні наративи все частіше представляють «провокації» Тайваню як виправдання для дій.

Що робити Тайваню та союзникам

Оборонний план Лая є розумним, але може бути заблокований у політично заблокованому парламенті. Тайбею доведеться наполегливо наполягати на вивільненні фінансування для безпілотників, ракет, мобільних пускових установок та стійких систем управління. Йому також потрібно продовжити навчання цивільної оборони та зусилля щодо протидії китайським операціям впливу.

Азійським союзникам Вашингтона — Японії, Австралії, Південній Кореї та Філіппінам — потрібно буде поглибити координацію та розглядати оборону острова як центральне питання регіональної безпеки. Продовження транзиту через Тайванську протоку, незважаючи на ризик роздратування Китаю, значною мірою сприятиме утвердженню важливості міжнародного права.

План Трампа щодо України може здаватися далеким від того, що відбувається навколо Тайваню. Але Пекін бачить лише можливості використати цю ситуацію у своїх інтересах.

