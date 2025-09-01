3 вересня Китай готується провести масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці поразки Японії у Другій світовій війні. Цей захід, який організовує президент Сі Цзіньпін, є не лише демонстрацією військової сили. А й стратегічною спробою Китаю утвердити себе як ключового гравця на світовій арені та переписати історичний наратив. За інформацією Financial Times, це є частиною ширших амбіцій Пекіна щодо створення нового багатополярного світового порядку, де вплив США буде значно зменшено, інформує Завтра.UA.

Парад як заява: демонстрація сили та альянсів

Захід, що відбудеться в Пекіні, має на меті підкреслити роль Китаю як центрального гравця на світовій арені. На параді очікується присутність лідерів держав, яких Захід вважає “міжнародними ізгоями”, зокрема президентів Росії Володимира Путіна та КНДР Кім Чен Ина, а також керівників Ірану, М’янми та Пакистану. Їхня участь підсилює символічне значення події, сигналізуючи про спільні позиції щодо глобальних питань.

Сучасне озброєння та історичний ревізіонізм

Під час параду буде представлено найновіше китайське військове озброєння: від гіперзвукових ракет до автономних бойових систем. За даними Bloomberg, серед іншого, будуть показані сучасні протикорабельні ракети, бойові дрони та балістичні ракети з ядерними боєголовками. Аналітики стверджують, що головна мета Китаю – не лише демонстрація військової міці для потенційних покупців, а й переформатування історичного наративу Другої світової війни. Пекін прагне наголосити на ключовій ролі Китаю та Радянського Союзу в перемозі над Японією, применшуючи при цьому внесок США.

Внутрішня та зовнішня політика

Парад слугуватиме як для внутрішньої, так і для зовнішньої аудиторії. Для внутрішніх потреб він має на меті зміцнити престиж Сі Цзіньпіна та керівництва Комуністичної партії. Для зовнішнього світу – це сигнал країнам Глобального Півдня та іншим союзникам про стратегічну потужність Китаю та його готовність до формування альтернативної світової системи, яка протистоїть впливу Заходу.

Поєднання демонстрації військової сили з присутністю авторитарних лідерів викликає занепокоєння на Заході. Це може сприйматися як підтримка авторитарних режимів, що суперечить заявам Пекіна про його прихильність до стабільності та багатосторонності у світі. У той же час, як зазначає Financial Times, цей захід також є частиною ширших зусиль Китаю, спрямованих на посилення претензій на Тайвань та просування ідеї мультиполярного світу.

