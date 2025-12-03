Львівщина опинилась в епіцентрі цинічної корупційної схеми на мільйони

Масштабну корупційну схему, побудовану на цинічному використанні потреб Збройних Сил України, викрили прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями. Зловмисники організували незаконний перепродаж легкових автомобілів, які ввозилися з Євросоюзу під виглядом критично необхідної гуманітарної допомоги для наших військових, інформує Завтра.UA.

Організація схеми та ухилення від митних платежів

Організатором протиправної діяльності виявився 35-річний житель Черкаської області. Він налагодив системне ввезення вживаних автомобілів переважно з Литви та Польщі.

Ключовим елементом корупційної схеми було уникнення обов’язкових митних платежів. Для цього у документації на автомобілі неправдиво зазначали, що машини є гуманітарною допомогою і прямують безпосередньо для ЗСУ. Зловмисники використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій.

До злочинної діяльності були залучені водії з різних областей України. Важливу роль відіграв керівник одного з благодійних фондів на Львівщині, який, за даними слідства, був обізнаний, що транспортні засоби до військових частин не потраплять.

Продаж “гуманітарки” та вилучені докази

Після ввезення на територію України автомобілі, на яких навіть були відповідні позначки “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено”, накопичувалися на спеціальному майданчику в місті Умань. Тут організатор схеми здійснював їхній продаж за готівку. Частину автомобілів розбирали на запчастини, за що відповідав 34-річний спільник.

Протиправну діяльність вдалося припинити після фіксації чергового факту продажу автомобіля, який був реалізований за 9 500 доларів США.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили чотири автомобілі марки «KIA», майже 3 мільйони гривень готівкою, а також інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Загальна вартість вилученого транспорту перевищує 1,3 мільйона гривень.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до цієї корупційної схеми. Провадження відкрито за частиною 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України (Продаж товарів гуманітарної допомоги).

Раніше стало відомо про корупцію на кітелях: директор підприємства “нагрів” 1,7 млн грн на неякісній формі для ЗСУ.