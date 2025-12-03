Популіст Гетманцев атакує правоохоронців, яких підтримують західні союзники України – Політичний Експерт

Політичний аналітик Олег Постернак вважає, що публічна критика головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим антикорупційних та економічних інституцій може бути частиною його політичної стратегії. Про це експерт написав у своєму Facebook-дописі.

“Пожвавлення політиків не випадкове”: Постернак про фон конфлікту

За словами експерта, після резонансної відставки Андрія Єрмака та очікуваної перебудови центрів впливу у владі, частина політиків намагається “нагадати про себе” та зайняти вигідні позиції на майбутнє.

«Сенсаційна відставка Андрія Єрмака та зміни у вищих колах влади… обов’язково спровокують активізацію публічних політиків», — зазначив Постернак.

На його думку, дії Гетманцева — один із прикладів такого політичного пожвавлення.

Гетманцев різко критикує БЕБ — але без фактів і конкретики

У своєму аналізі Постернак звернув увагу на нещодавні заяви Гетманцева щодо роботи Бюро економічної безпеки.

У коментарі «Українським новинам» нардеп заявив, що БЕБ нібито “затягує” передачу справ до суду.

Експерт наголошує, що Гетманцев не навів жодних конкретних прикладів, цифр чи фактів, які підтверджували б ці звинувачення.

«Здивування може викликати те, що нардеп не наводить ані випадків саботажу БЕБ… ані конкретних цифр бюджетних втрат», — пише Постернак.

Більше того — сам Гетманцев кілька днів тому публічно подякував БЕБ за переведення частини бізнесу у легальне поле.

“Розгін” у ЗМІ: чому акцентували саме на БЕБ

Експерт також звернув увагу на те, що після засідання профільного комітету, де йшлося про роботу трьох органів одразу — Податкової, Нацполіції та БЕБ — деякі онлайн-медіа винесли у заголовки саме критику на адресу БЕБ.

«Інформаційний “розгін” новини… був акцентований саме на БЕБ», — зазначив Постернак.

Експерт допускає, що це може бути частиною політичної стратегії або медійної гри.

Політичний мотив: підготовка до нової електоральної ніші

На думку Постернака, справжня причина активізації Гетманцева — формування власного політичного позиціонування та пошук нової аудиторії після можливого відходу бренду «Слуга народу».

Експерт припускає, що частина політичних груп розглядає Гетманцева як потенційного лідера проєкту, який змагатиметься за електорат колишніх проросійських партій.

«Деякі бенефіціари політичних пасьянсів розглядають Гетманцева як одного з лідерів партії… яка претендуватиме на рештки голосів електорату колишнього проросійського табору», — пише Постернак.

Меседжі, які “подобаються пенсіонерам”

Олег Постернак зазначає, що заяви Гетманцева часто резонують із аудиторією, яка ностальгує за “старими порядками”.

«Гетманцев… періодично озвучує звичні для виборців “Партії регіонів” меседжі… про другорядність мовного питання, націоналізацію підприємств чи “важкі компроміси заради миру”», — пояснює експерт.

Особливо він звертає увагу на гучні слова Гетманцева щодо кордонів 1991 року:

«Це — сигнали прихильникам умовної “партії миру”», — пише політолог.

Критика БЕБ — зручна частина політичної гри

Експерт підкреслює, що атаки на БЕБ логічно вписуються у лінію політичного позиціонування Гетманцева.

«Критика антикорупційних структур є органічною складовою такої ідеології», — зазначає Постернак.

Контраст: коли партнери підтримують БЕБ, а політики — критикують

Показовим експерт назвав факт, що в ті ж дні, коли Гетманцев розганяв звинувачення, директор БЕБ Олександр Цивінський проводив зустріч із спеціальним представником Канади Христею Фріланд — і отримав повну підтримку реформ Бюро.

«Партнери ще на етапі конкурсу висловилися за перезавантаження БЕБ саме у тому напрямку, який реалізує команда Цивінського», — нагадує Постернак.

“Це не про економіку — це про політику”

У фіналі аналітик робить висновок:

«Якщо Гетманцев каже, що десь недобрали податків… — то це не про абстрактну економіку, а про реальну політику. З прицілом на майбутні вибори», — пише експерт.

Постернак навіть іронізує:

«PR-щики антикорупційних органів повинні ще й доплачувати Гетманцеву за подібну критику… Адже коли токсичний персонаж критикує опонента — довіра до цього опонента лише зростає».

Висновок: На думку експерта, атаки Гетманцева на антикорупційні й економічні органи мають чітке політичне забарвлення і пов’язані з перегрупуванням сил у владі та підготовкою до нового етапу політичної боротьби.