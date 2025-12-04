«Поразка Росії небажана»: прем’єр-міністр Бельгії зробив резонансну заяву про війну в Україні

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер зробив заяву щодо війни в Україні, яка викликала суспільний резонанс. Він назвав віру в поразку Росії «казками та ілюзіями». Політик стверджує, що саме такої думки дотримуються на Заході, а сам сценарій поразки кремля вважає небажаним через ризик нестабільності в ядерній державі. Про це повідомляє La Libre Belgique, інформує Завтра.UA.

«Ілюзії про поразку Росії» — Де Вевер про західні настрої

За словами бельгійського прем’єра, ідея про те, що росія може зазнати поразки у війні проти України, не має реалістичного підґрунтя. Політик наголошує: попри публічну підтримку Києва, західні уряди начебто не вірять у такий результат.

«Хто справді вірить, що росія зазнає поразки в Україні? Це казки, суцільні ілюзії», — заявив Де Вевер.

Він додав, що перемога України «не виглядає ймовірною», а поразка Росії — «небажана» для Європи, оскільки може спричинити глибоку внутрішню кризу в державі, яка володіє ядерною зброєю.

Погрози Москви й тиск на Бельгію

Прем’єр нагадав і про заяви Москви щодо можливих заходів у відповідь, якщо ЄС ухвалить рішення конфіскувати заморожені російські активи, зокрема ті, що зберігаються в Бельгії.

«Москва чітко дала нам зрозуміти, що якщо її активи будуть конфісковані, Бельгія та я відчуватимемо наслідки вічно…» — наголосив Де Вевер.

Ці слова пролунали на тлі загострення дискусій у ЄС, де саме Бельгія досі блокує рішення щодо передачі прибутків від заморожених російських активів Україні.

Політична напруга в Брюсселі

Інтерв’ю Де Вевера La Libre Belgique з’явилося на тлі внутрішньої політичної кризи в країні та суперечок щодо бюджету. За даними видання, прем’єр зізнався, що навіть король Бельгії був втягнутий у процес врегулювання ситуації.

Однак його заяви про війну в Україні та долю російських активів викликали значно ширший міжнародний резонанс, адже фактично суперечать офіційній лінії ЄС щодо підтримки України та необхідності посилення тиску на Росію.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Бельгія боїться Путіна та відплати за “репараційний кредит”.