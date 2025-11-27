Бельгія боїться Путіна та відплати за “репараційний кредит”

Бельгія, як країна, що розміщує центральний депозитарій Euroclear, виявилася в епіцентрі суперечок щодо використання заморожених російських активів. Керівництво Euroclear, де зберігається більшість цих коштів у Європі, офіційно попередило Європейський Союз про потенційну небезпеку механізму «репараційного кредиту», який пропонується для фінансування допомоги Україні. Про ризики для фінансової стабільності Європи пише Financial Times, посилаючись на лист генеральної директорки Euroclear Валері Урбен до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти, інформує Завтра.UA.

Ймовірність «конфіскації» та її наслідки

У листі Валері Урбен зазначила, що надання Україні допомоги з використанням російських активів буде сприйняте за межами ЄС як «конфіскація». На думку керівництва депозитарію, такий крок може налякати інвесторів у європейський державний борг. Особливо суверенні фонди та центральні банки, які можуть розцінити це як порушення верховенства права.

Очікування контрзаходів з боку Росії

Генеральна директорка Euroclear також висловила занепокоєння, що зобов’язання інвестувати російські гроші у безвідсоткові спеціальні боргові інструменти гарантовано призведе до контрзаходів з боку Росії та, потенційно, до юридичних позовів. Euroclear вимагає захисту від таких можливих наслідків.

Вимога безумовних гарантій

Валері Урбен розраховує, що механізм «репараційного кредиту» повинен передбачати безумовні гарантії, які покриватимуть ризики депозитарію «доти, доки існує юридична відповідальність». Йдеться про захист від ризиків відплати з боку Росії та інших держав, ризиків ліквідності, а також «усіх інших ризиків, пов’язаних з придбанням цього фінансового інструмента».

Раніше стало відомо, що Київ отримає $8,2 мільярда в обмін на обіцянки реформ.