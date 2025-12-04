Схема на 2 млн грн з “липовими” дронами Mavic викрита у Києві

Київська прокуратура викрила та повідомила про підозру трьом особам, які організували шахрайську схему, привласнивши понад 2 мільйони гривень, зібраних для закупівлі безпілотних літальних апаратів (БпЛА) «Mavic» для Збройних Сил України. Фігурантами справи є 30-річна жінка, її матір та знайомий, інформує Завтра.UA.

Як працювала схема заволодіння коштами

За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, організаторка шахрайства активно діяла в одному з волонтерських телеграм-каналів. Вона представлялася надійним постачальником дронів «Mavic» з-за кордону, залучаючи таким чином охочих придбати необхідну техніку для потреб військових.

До реалізації злочинної схеми жінка залучила свою матір та знайомого, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП). Це дозволяло їм приймати значні суми коштів на банківські рахунки під виглядом легальної комерційної діяльності.

Ошукані покупці та несправджені обіцянки

Протягом літа 2024 року на рахунки цих ФОП покупці, які мали на меті підтримку військових підрозділів, перерахували понад 2 мільйони гривень для придбання обіцяних дронів.

Серед ошуканих виявилися чоловік, який планував передати безпілотники одному з підрозділів ЗСУ, а також приватне товариство, яке регулярно надає допомогу військовим. Жоден з них обіцяних БпЛА «Mavic» так і не отримав.

Оголошення підозри та подальші кроки

Наразі 30-річній жінці, її матері та знайомому повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні грошима. Слідство триває, встановлюються всі обставини та можливі інші епізоди злочинної діяльності. Цей випадок вкотре підкреслює проблему корупції та недоброчесності, що використовує у своїх цілях високий рівень суспільної довіри до волонтерського руху та прагнення допомогти армії.

