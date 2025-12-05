Корупційний «врожай»: шахраї обікрали 23 українців на мільйони під виглядом агроінвестицій

Правоохоронні органи заочно повідомили про підозри власнику та директору товариства, які, за даними слідства, організували шахрайську схему із заволодіння коштами громадян. Схема полягала у привласненні грошей під виглядом інвестицій у закупівлю сільськогосподарської техніки, інформує Завтра.UA. Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.

Інвестиційний фонд-обманка

Підозрювані позиціонували свою компанію як «перший аграрний інвестиційний фонд в Україні». Вони активно закликали громадян вкладати кошти у придбання сільськогосподарської техніки зі США, обіцяючи високі прибутки від її подальшої здачі в оренду або продажу.

Активна реклама та омана інвесторів

Для залучення коштів товариство використовувало активну рекламну кампанію на популярних онлайн-платформах, зокрема YouTube, Telegram та Instagram. У рекламних матеріалах демонструвалися відеоролики з нібито технікою, придбаною у рамках проєкту, та розповіді про значні прибутки, які вже отримали інвестори. Проте з’ясувалося, що показана техніка не мала жодного відношення до їхньої діяльності, а історії успіху були фіктивними.

Мільйонні збитки та відсутність активів

Внаслідок цієї злочинної схеми організатори заволоділи коштами 23 осіб на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Жоден з інвесторів ані обіцяної сільськогосподарської техніки, ані прибутків не отримав.

Дії власника та директора підприємства кваліфіковано за частинами 2, 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах).

