Нічний терор Харківщини: Чугуїв пережив масований удар дронів, є влучання у промисловий об’єкт і житловий район

Місто Чугуїв на Харківщині в ніч на 5 грудня 2025 року знову опинилося під масованим обстрілом російських військ. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва, інформує Завтра.UA.

Удар по промисловій зоні

Близько 22:00 російські війська завдали чергового масованого удару по Чугуївській громаді.

За словами Галини Мінаєвої, російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) влучили у непрацююче промислове підприємство. Це призвело до значних пошкоджень адміністративного корпусу та спричинило подальшу пожежу.

Наразі співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять роботи з локалізації та ліквідації займання. Площа пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. Інформація про постраждалих досі не надходила.

Повторне влучання у зруйновану будівлю

Крім того, у віддаленому мікрорайоні Чугуєва зафіксовано три прильоти БпЛА. Вони поцілили в будівлю, яка вже була зруйнована внаслідок попередніх обстрілів.

Внаслідок цієї атаки також виникла пожежа. Постраждалих серед населення немає. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці події.

Офіційні служби закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

