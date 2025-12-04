Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав умову для миру в Україні

Китайський лідер Сі Цзіньпін зробив заяву щодо війни в Україні, наголосивши на підтримці Пекіном усіх зусиль, спрямованих на досягнення миру. Він підкреслив, що майбутня мирна угода має бути «прийнятною для всіх сторін» конфлікту, інформує Завтра.UA.

Про це голова Китайської Народної Республіки заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє «Укрінформ».

Заклик до переговорів і справедливої угоди

Сі Цзіньпін висловив сподівання на досягнення справедливої мирної угоди шляхом діалогу та переговорів.

«Що стосується “української кризи” (так Пекін офіційно називає війну), Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру. Сподіваємось, що всі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов’язкової до виконання та прийнятної для всіх сторін мирної угоди», – наголосив лідер КНР.

Він також додав, що Пекін готовий і надалі відігравати «конструктивну роль» у політичному врегулюванні війни.

Протидія «очорненню» Китаю

Водночас, Сі Цзіньпін рішуче виступив проти «будь-якої безвідповідальної практики перекладання провини та очорнення Китаю». Що, ймовірно, стосується неодноразових тверджень світових лідерів про те, що Китайська Народна Республіка надає фінансову підтримку російській військовій машині.

Нагадаймо, раніше стало відомо про мирний план для Києва як прикриття: Сі Цзіньпін використовує Україну, щоб наблизитись до Тайваню.