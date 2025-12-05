США закликали Європу заблокувати виділення Україні “репараційного кредиту”: подробиці

Сполучені Штати Америки активно лобіювали кілька країн Європейського Союзу, намагаючись заблокувати ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки значного кредиту Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів, знайомі з перебігом обговорень, інформує Завтра.UA.

За словами анонімних дипломатів, американські офіційні особи аргументували перед державами-членами, що ці ресурси мають бути збережені для забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою. І не повинні бути використані для продовження військових дій.

План ЄС та розмір активів

Цього тижня Європейський Союз виступив із пропозицією використати заморожені російські активи як заставу для підтримки кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро ($105 мільярдів). Цей кредит має на меті покрити економічні та військові потреби України протягом наступних двох років. Загалом на території ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів. Прес-служба Державного департаменту США не надала коментарів щодо запиту про ситуацію.

Тиск Вашингтона та ризики для Києва

Переговори відбуваються у критичний для України час. США, зокрема, тиснуть на Київ щодо згоди на потенційно однобоку мирну угоду з Росією. На тлі того, що адміністрація президента Дональда Трампа призупинила значну частину американської допомоги, Україна ризикує залишитися без фінансування вже на початку наступного року. Це перекладає основний тягар підтримки на Європу. Вашингтон також розглядав російські активи як елемент своїх пропозицій для сприяння мирним переговорам з Москвою. Та припускаючи, що їх можна було б використати для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

Активи залишаються одним із ключових каменів спотикання в мирному плані США з 28 пунктів, поряд зі статусом українських територій та наданням Києву надійних гарантій безпеки.

Непохитна позиція Європи

Європейські лідери, однак, наполягають, що питання використання активів є виключно європейською справою, оскільки переважна більшість заморожених коштів зберігається саме в Європі.

“Немає жодної можливості залишити гроші, які ми мобілізуємо, США”, – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Він підкреслив, що це є переговорною позицією німецького уряду та загальним консенсусом на європейському рівні. “З цього питання немає абсолютно жодних розбіжностей у думках. Ці гроші повинні надходити в Україну – вони повинні допомагати Україні”, – наголосив Мерц.

Опір Бельгії та заплановані зустрічі

План ЄС також стикається з внутрішнім опором, зокрема з боку Бельгії, де зберігається найбільша частина заморожених коштів. 5 грудня Мерц вирушить до Брюсселя для переговорів із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб спробувати подолати опір Бельгії.

Бельгія стверджує, що вона не отримала достатніх гарантій відшкодування, якщо їй доведеться самостійно оплачувати будь-які майбутні рахунки у випадку виграшу Москвою позовів про повернення активів. Крім того, Бельгія зазначає, що використання заморожених коштів може наразити Європу та її компанії на помсту з боку Росії.

Канцлер Мерц, рішучий прихильник використання російських активів, заявив, що він “дуже серйозно” ставиться до занепокоєння бельгійського прем’єр-міністра і прагне “переконати його”, а не просто “переконувати”, щоб допомога Україні була забезпечена протягом наступних двох-трьох років.

Нагадайо, раніше прем’єр-міністр Бельгії зробив резонансну заяву про війну в Україні.