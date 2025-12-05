Велика ставка: Британія ініціює створення фонду на £100 мільярдів для України з грошей РФ

За інформацією британського видання The Times, уряд Британії розглядає можливість розблокувати приблизно £8 мільярдів стерлінгів заморожених російських активів. Та передати ці кошти на підтримку України, інформує Завтра.UA.

В рамках міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами. Зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України.

Зазначається, що ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Як для продовження війни, так і для фінансування відновлення країни в разі укладення мирної угоди.

Політичні мотиви та аргументи

Ідея передачі активів має на меті «змусити агресора заплатити» — замість того, щоб кошти поверталися до РФ, їх спрямують на відновлення та безпеку України.

Британські міністри заявляють, що Путін і його режим становлять реальну загрозу для громадян Великої Британії та загалом для безпеки Європи. Тож подібні рішення — не лише про допомогу Україні, а й про власну безпеку.

Як саме може бути організовано передавання

На сьогодні конкретного, затвердженого формату для «конфіскації й передачі» коштів немає. Уряд прагне погодити спільний підхід разом з партнерами з ЄС і Канади.

Один із обговорюваних інструментів — механізм, схожий на позику/кредит із поверненням коштів через майбутні репарації або доходи від активів — щоб мінімізувати юридичні ризики та захистити права інвесторів.

Значення для України і міжнародної спільноти

Якщо рішення буде ухвалене — це стане одним із наймасштабніших прямих фінансових ресурсів для України, додатково до традиційної військової та фінансової допомоги. Ці кошти можуть піти як на оборону, так і на відновлення інфраструктури.

Такий крок означатиме підвищення тиску на РФ, посилення сигналу: країни Заходу готові не просто вводити санкції, а й фактично відбирати ресурси агресора — що змінює логіку економічного та фінансового стримування.

