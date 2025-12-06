Буданов та Малюк відмовились випускати Єрмака за кордон, – журналіст

Начальник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк відмовили колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку в організації його втечі за кордон.

За даними ЗМІ, Єрмак намагався отримати для себе документи прикриття для виїзду за кордон через своїх людей у Службі зовнішньої розвідки. В той же час голови СБУ та ГУР відмовили Єрмаку у такій допомозі. Про це журналіст LIGA.net Володимир Фомічов повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Кажуть, як і в ГУР, і в СБУ, за словами співрозмовників, відмовились не лише брати Єрмака “на службу”, а й допомагати будь-якими документами прикриття чи іншими схемами. Адекватні силовики в цю історію влізати не збираються», — коментує Фомічов, посилаючись на свої джерела у цих органах

Нагадаємо, що 5 грудня Андрій Єрмак відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки. ЗМІ повідомляють, про те, що може готуватися перетин кордону та наголошують: голова СЗР Іващенко вважається «стовідсотковою людиною Єрмака»

#ГУР #СБУ #ОП #Єрмак #СЗР