Гребля як мішень: розкрито план Росії щодо ударів по тилу Харківщини

Росія завдала чергового цілеспрямованого удару по українській логістиці, обравши мішенню греблю Печенізького водосховища на Харківщині. Як інформує Завтра.UA ця атака, здійснена 7 грудня, є частиною ширшої російської кампанії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська активно проводять повітряні удари по логістичних шляхах на півночі Харківської області, ймовірно, з метою порушити забезпечення Сил оборони та підготувати ґрунт для власних наступальних дій.

Акцент на логістиці: Росія прагне ізолювати українські війська

Після російського удару по Печенізькій греблі поблизу Старого Салтова місцева влада була змушена зупинити рух цим шляхом. Зокрема, було закрито дві важливі дороги:

Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук поблизу селища Печеніги (на південний схід від Харкова);

Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів (на схід від Харкова).

Кадри з підтвердженою геолокацією свідчать про пошкодження дамби. В ISW підкреслюють, що удари по греблі та мосту Печенізького водосховища, ймовірно, спрямовані на погіршення логістичного сполучення, завдяки якому відбувається забезпечення українських військових на Вовчанському, Куп’янському напрямках та в напрямку Великого Бурлука.

Що задумав ворог: підготовка до наступу

Аналітики ISW пояснюють, що російські кампанії подібних повітряних атак по об’єктах у ближньому та оперативному тилу — так звані battlefield air interdiction (BAI) — передбачають удари по дорогах, мостах та залізничних шляхах, які є частиною логістичних маршрутів Сил оборони України.

Ці кампанії спрямовані на сприяння подальшим російським наступальним операціям у прийдешні тижні та місяці. Їхня мета — погіршити спроможність Сил оборони забезпечувати та підтримувати оборону передових ліній фронту.

Тож російські удари по цілях в оперативному тилу на Харківському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках можуть бути спрямовані на створення необхідних ефектів в рамках підготовки росіян до посилених наступальних операцій на цих ділянках фронту, попереджають аналітики.

Українські військові були готові до такого сценарію

Хоча тактика виснаження логістики принесла росіянам успіх на Покровському напрямку, окупанти поки не змогли відтворити цей ефект у такому ж масштабі на інших ділянках фронту, зауважує ISW.

Аналітики також звернули увагу на повідомлення українських військових про те, що вони були готові до такого сценарію, а тому ефективність цих російських атак може бути обмеженою.

16-й армійський корпус України 7 грудня заявив, що російські війська вже давно й системно обстрілюють дамбу Печенізького водосховища. Захисники запевнили, що «завчасно розроблено відповідні плани реагування».

Схожі атаки на Запоріжжі

ISW також констатує посилення ударів російських військ по мостах поблизу адміністративної межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Наприклад, удари безпілотників були завдані по замінованому мосту через річку Гайчур в Андріївці.

Фахівці припускають, що росіяни, можливо, зруйнували міст в Андріївці, щоб порушити постачання та ізолювати українські війська на східному березі річки, а також сприяти просуванню Росії в районах поблизу Олександрівки.

