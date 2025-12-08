Російські війська останнім часом просунулися на кількох фронтах, а президент РФ Володимир Путін після переговорів з американськими чиновниками дав зрозуміти, що він не відступає від своїх вимог. Про це пише The New York Times, аналізуючи ситуацію на полі бою на тлі мирних переговорів, що тривають. Це була явна спроба продемонструвати російську могутність, інформує Завтра.UA.

Москва демонструє силу напередодні переговорів

За кілька годин до зустрічі з американськими чиновниками в Москві минулого тижня щодо плану припинення війни, Путін заявив про захоплення стратегічно важливого українського міста Покровськ після багатомісячних боїв. Хоча реальність була похмурішою, і окремі ділянки міста все ще були предметом боротьби згідно з картами та заявами українських військових. Передчасна заява Путіна відображала тенденцію, яка формує його непохитний підхід до переговорів: російські війська наступають.

«Росіяни справді мають перевагу», – сказав Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group. За його словами, хоча Україна ще не досягла точки капітуляції, вона «виглядає достатньо слабкою, щоб росіяни думали, що можуть висувати вимоги».

Путін наказав російським військовим готуватися до зимових бойових дій, давши зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог. Спеціальний посланець президента Трампа Стів Віткофф провів серію конструктивних переговорів у Маямі з делегацією України. На тлі цих заяв Росія випустила понад 650 безпілотників та 51 ракету по містах і селищах по всій Україні під час атаки, що розпочалася в ніч на п’ятницю.

Прискорення темпів просування

Протягом останніх тижнів російські війська просунулися на кількох фронтах. Вони знаходяться на межі захоплення Покровська, колишнього логістичного центру в східній частині Донецької області, і майже оточили його сусіда, Мирноград. Також фіксується швидше просування в південній частині Запорізької області, наближення до північно-східного міста Куп’янськ та успіхи навколо східного міста Сіверська.

Просування є повільним і дороговартісним, проте темпи дій Росії прискорюються. Згідно з картою поля бою DeepState, у листопаді московські війська захопили 505 квадратних кілометрів території, порівняно з 267 квадратними кілометрами у жовтні.

«Майбутнє виглядає справді, справді похмурим для України», – сказав пан Кастехельмі. «Я не бачу чіткого виходу».

Зона виснаження та “зона вбивства”

Наразі Україна, схоже, має достатньо ресурсів, щоб запобігти руйнуванню лінії фронту, але вона поступово згинається. Путін припустив, що Україна, яка стикається з нестачею людей та невизначеністю щодо західної допомоги, повинна поступитися його вимогам, перш ніж війна стане ще гіршою.

У Донецькій області літній наступ Кремля приніс обмежені успіхи, але починаючи з осені ситуація почала змінюватися на користь Росії. Після місяців бомбардувань Покровська російські війська прорвали низку сіл і поселень. Український пілот безпілотника Ігор в цьому районі зазначив, що «лінія просто почала руйнуватися від виснаження».

Він також додав, що нинішнє прагнення до мирного плану – це «суцільний блеф», оскільки росіяни продовжуватимуть тиснути, доки мають можливість. Український капітан Олег Войцеховський, чий підрозділ знаходиться поблизу Лимана, заявив, що російські війська атакують «постійно» та «в усіх напрямках», і за останні два місяці «можна відчути зростання інтенсивності бойових дій».

Російські війська розглядають Покровськ як трамплін до Слов’янська та Краматорська. Густий туман та «запах горілого вугілля та запаху пороху» – це щоденна реальність там, де, за словами військовослужбовця Максима Бакуліна, «тіла цивільних і військових перемішані разом, без можливості їх забрати».

Аналітики зазначають, що оскільки Україна зосередила багато ресурсів на битві за Покровськ, російські війська помітили можливість в іншому місці, зокрема, на південному сході Запорізької області, де у листопаді було захоплено близько 75 квадратних миль навколо міста Гуляйполе.

Росія зобов’язалася вести війну на виснаження. Вона має, здавалося б, нескінченний потік солдатів і готовність нести важкі втрати. Аналітик Кастехельмі резюмує: «Росія зобов’язалася вести війну на виснаження, і зараз вони намагаються повільно зламати Україну військовим шляхом».

