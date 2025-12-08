Тріумфальна перемога Руху U-16 на Al Ahly International Cup – стратегія Григорія Козловського дає феноменальні результати

Вихованці Академії «Руху» 2010 року народження продемонстрували неймовірний характер та майстерність, здобувши золото на престижному міжнародному турнірі Al Ahly International Cup у Єгипті. За словами Григорія Козловського, засновника «Руху», хлопці довели, що український футбол здатен конкурувати з найкращими світовими школами, залишивши позаду грандів з Європи та Африки.

Цей успіх став можливим не лише завдяки таланту юних футболістів та тренерів, а й завдяки титанічній праці та далекоглядності засновника футбольного клубу та Академії «Рух». Саме системний підхід та невтомна підтримка Григорія Петровича Козловського перетворили мрію про сильну футбольну Академію на реальність, яка вже сьогодні гримить перемогами на міжнародній арені.

Шлях чемпіонів до золотих медалей у Каїрі був вражаючим

На груповому етапі жовто-чорні показали справжній бійцівський дух, здобувши надважливі перемоги над єгипетськими Клеопатрою та господарями турніру Аль-Ахлі з однаковим рахунком 2:1.

Особливої уваги заслуговує фантастична перемога над німецьким грандом — леверкузенським Баєром (2:1), де наші хлопці показали футбол європейського рівня.

Вийшовши у плейоф з другого місця, підопічні Назара Савицького та Сергія Хижого не залишили шансів суперникам: у чвертьфіналі впевнено здолали ZED (2:0), а у півфіналі розібралися з грізним Мамелоді Саундаунз (3:1).

Фінал став справжнім трилером: у напруженому поєдинку проти Аль-Ахлі основний час завершився без голів, але у серії пенальті нерви у львів’ян виявилися міцнішими — 6:5 на користь «Руху».

Результат інвестицій Козловського у розвиток дітей

Цей тріумф — це не випадковість, а закономірний результат колосальних інвестицій у розвиток дітей, які робить Григорій Козловський. Як зазначив сам засновник клубу, ця перемога є чітким маркером того, що Академія обрала правильний вектор розвитку.

«Перемога у такому турнірі – своєрідний маркер, що Академія «Руху» обрала правильний вектор розвитку і доводить це результатами на футбольному полі. Браво, чемпіони!» – привітав вихованців Козловський.

Григорій Петрович Козловський продовжує будувати майбутнє українського футболу. Його амбітні плани вражають масштабом: будівництво сучасної бази для тисячі дітей, відкриття філії британської школи, запуск інноваційних гібридних полів та зведення першого на заході України повнорозмірного критого манежу.

Усе це робиться для того, щоб юні таланти мали найкращі умови у світі. Це спільна велика перемога.