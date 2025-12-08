Замість днів – тижні: Укренерго назвало терміни відновлення енергосистеми

Відновлення енергосистеми України після масованої російської атаки, завданої вихідними, вимагатиме тижнів. Про такі невтішні терміни заявив глава правління Укренерго Віталій Зайченко. Атака була спрямована на об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях, інформує Завтра.UA.

Збільшення тривалості відключень

За словами Зайченка, планувалося, що сьогодні світло мало б бути відсутнім до 8 годин на добу, але тепер тривалість відключень збільшили через удари по енергосистемі.

“На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася”, – сказав він.

Ситуація важка, відновлення займе тижні

Зайченко запевнив, що бригади енергетиків працюють, але ситуація важка і на відновлення знадобиться значно більше часу, ніж раніше.

“Ситуація досить важка і найближчим часом… Ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись”, – сказав очільник Укренерго.

Як споживачі можуть допомогти

На його думку, покращити ситуацію можуть як самі споживачі, так і сонячна погода.

“Єдиним засобом покращення ситуація є зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам. А саме зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні лише в нічні періоди, або коли дуже сонячна погода”, – додав Зайченко.

Раніше стало відомо, про Тарифний сюрприз: Укренерго знизить ціни на електроенергію.