Тарифний сюрприз: Укренерго знизить ціни на електроенергію

Можливість зниження тарифу на диспетчеризацію електроенергії обговорюється на тлі пропозиції асоціації Укрметалургпром. В асоціації стверджують, що чинний тариф, встановлений Укренерго, є завищеним, і компанія має потенціал не підвищувати, а навпаки, зменшити його, інформує Завтра.UA.

Обґрунтований тариф має бути нижчим

В асоціації Укрметалургпром наголошують, що економічно обґрунтований тариф на послуги з диспетчеризації електроенергії не повинен перевищувати 88,58 грн/МВт год. Таким чином, замість того, щоб подавати запит на підвищення, Укренерго може знизити чинний тариф, який становить 98,97 грн/МВт год.

Необґрунтовані складові у тарифі

Зараз Укренерго включило до свого тарифу низку складових, які асоціація вважає необґрунтованими, і на підставі яких просить про підвищення тарифу. В Укрметалургпромі зазначають, що ці складові потребують обов’язкового перегляду.

Зокрема, Укренерго заклало в тариф зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%. Це планується на тлі очікуваного падіння обсягів передачі електроенергії, що викликає питання щодо необхідності такого значного збільшення витрат.

Витрати на допоміжні послуги зростають без пояснень

Крім того, Укренерго планує збільшити витрати на допоміжні послуги на 44%. При цьому, за даними асоціації, компанія не надає достатніх пояснень, чому її витрати за цією статтею мають зрости фактично вдвічі. Перегляд цих складових може стати основою для зниження кінцевого тарифу для споживачів.

Нагадаймо, раніше стало відомо про опалювальний сезон 2025/2026: як зміняться тарифи на тепло.