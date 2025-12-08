Запорізька газова “чорна діра”: викрито схему розкрадання державного газу на $260 000

На Запоріжжі викрили групу осіб, які організували систематичне незаконне відбирання природного газу з державної магістралі, завдаючи значних збитків та ухиляючись від податкового контролю. Схема діяла щонайменше з серпня 2024 року, інформує Завтра.UA.

Організація злочинної схеми

За даними слідства, до організації схеми причетні власник товариства з обмеженою відповідальністю, його директор та двоє працівників підприємства. Їхня діяльність полягала у несанкціонованому відборі природного газу поза приладами обліку.

Незаконне втручання відбувалося на території автогазозаправної станції. Підозрювані використовували спеціальне обладнання для під’єднання безпосередньо до магістральної системи. Це втручання спотворювало роботу лічильників, які в результаті не фіксували фактичний обсяг спожитого газу. Таким чином, державний ресурс безоплатно привласнювався у значних розмірах.

Корупційний збут необлікованого газу

Надалі викрадений та необлікований газ реалізовувався через пересувну заправну станцію на території міста. Оплата за нього приймалася готівкою, що дозволяло учасникам схеми ухилятися від будь-якого фінансового та податкового контролю, отримуючи незаконний прибуток.

Підозри та обшуки

5 грудня 2025 року прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру чотирьом особам. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

Одного з підозрюваних було затримано на місці злочину – безпосередньо під час незаконного відбирання газу з мережі.

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили:

Спеціальне обладнання, яке використовувалося для втручання в роботу приладів обліку.

Чорнові записи.

Грошові кошти у сумі понад 260 000 доларів США.

Пересувну газозаправну установку з балонами.

Затриманому особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання про застосування аналогічного запобіжного заходу щодо інших підозрюваних.

